В Украине запустили автоматическое назначение пенсий

В Украине запустили сервис, который позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся данных, сообщили в Пенсионом фонде Украины.

Для оформления пенсии по возрасту больше не нужно лично обращаться и посещать органы ПФУ, заявили в фонде Фото: depositphotos.com

В Украине с 1 июля запустили автоматическое назначение пенсий по возрасту. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда на своей странице в Facebook.

Для оформления пенсии больше не нужно лично обращаться и посещать органы Пенсионного фонда, отметили в ведомстве.

"Сервис позволяет предоставить всю необходимую для назначения пенсии информацию заранее и провести проверку имеющихся в Пенсионном фонде данных. Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием квалифицированной электронной подписи (КЭП)", – говорится в сообщении.

Для этого необходимо:

авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи;

заполнить заявление и анкету;

добавить скан-копии документов для подтверждения права на доплаты и льготы;

подписать анкету-заявление цифровой подписью и направить ее в орган ПФ.

В Пенсионом фонде отметили, что после обработки анкеты-заявления пользователь получит информацию об автоматическом назначении и размере пенсии с помощью смс-сообщения, средствами веб-портала и через мобильное приложение.

По данным Пенсионного фонда, всего в Украине более 11,2 млн пенсионеров. Из них более 8,4 млн получают пенсию по возрасту, средний размер которой составляет 3166,53 грн.