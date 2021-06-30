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В Украине запустили Telegram-бот для онкобольных. Он помогает найти медучреждения, где лечат бесплатно

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Чат-бот помогает найти, в каком мед учреждении и в каком объеме медуслуги можно получить бесплатно
Чат-бот помогает найти, в каком мед учреждении и в каком объеме медуслуги можно получить бесплатно
Фото: depositphotos.com

Пациентские организации запустили в Telegram чат-бот "Лечись", который сориентирует в бесплатных медицинских услугах для больных раком молочной железы. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба Минздрава.

Чат-бот помогает сориентироваться, в каком медицинском учреждении и в каком объеме медуслуги можно получить бесплатно. Пользователь чат-бота выбирает услугу, после чего получает пошаговую инструкцию с необходимой информацией.

В Минздраве отмечают, что "Лечись" поможет отстоять право на бесплатную медицинскую помощь. Кроме того, он может предотвращать проявления коррупции в медучреждениях – в частности, сделает невозможным нелегальную оплату услуг или лекарственных средств, которые указаны в перечне Нацслужбы здоровья Украины (НСЗУ) как бесплатные.

"Для качественного воплощения чат-бота мы проанализировали большой массив данных: реестры учреждений здравоохранения, договоры НСЗУ с онкобольницами и тому подобное. Однако наша главная цель – донести до больных с диагнозом "рак", что не нужно опускать руки, потому что есть реальные и доступные возможности лечения онкологии", – рассказала председатель организации "Лекарства Контроль" Наталья Гуран.

Соучредитель организации "Афина. Женщины против рака" Виктория Романюк говорит, что многие пациенты не знают, какие именно услуги в онкоцентре являются бесплатными. Из-за этого существуют стереотипы, что лечение онкологии очень дорогое, поэтому многие от него отказываются.

"Этот чат-бот поможет людям разобраться, какие услуги они могут получить бесплатно, и поможет им начать лечение. Чат-бот максимально легок в использовании и доступен для всех смартфонов и компьютеров", – добавила она.

Сейчас в Программу медицинских гарантий входят и являются бесплатными ранняя диагностика рака и лечение онкозаболеваний – химиотерапевтическое и радиологическое. Также внедрен новый пакет лечения и сопровождения пациентов с гематологическими и онкогематологическими заболеваниями, уточнил директор департамента развития электронного здравоохранения НСЗУ Дмитрий Черныш.

Контекст:

Рак груди является наиболее распространенным видом рака во всем мире. В 2020 году было зарегистрировано свыше 2,2 млн случаев этого заболевания, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В течение своей жизни раком молочной железы болеет примерно каждая 12-я женщина, отмечает организация. Также рак молочной железы является главной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний. В 2020 году в мире примерно 685 тыс. женщин умерли от этой болезни

В Украине рак молочной железы тоже лидирует среди женских онкологических заболеваний, отмечает Минздрав.

По данным Национального канцер-реестра рак молочной железы в 2019 году выявили почти у 15 тыс. человек (без учета случаев на оккупированных территориях Крыма и Донбасса). Из них 5,4 тыс. умерли. 8,5% пациентов не прожили и года после диагностирования у них заболевания. В 2020 болезнь обнаружили у 12,3 тыс. человек, умерли 6 тыс. человек.

Теги: Украина, рак, онкология, болезнь, Telegram, чат-бот
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