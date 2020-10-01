В украинской армии зарегистрировали антирекорд по числу заболевших COVID-19

Всего по состоянию на 10.00 1 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 682 человека.

По данным командования Медицинских сил, за время пандемии в ВСУ выздоровели 2284 человека, умерло 10 Фото: pixabay.com

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован новый антирекорд по числу новых случаев заболевания COVID-19 за сутки – 91. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба командования Медицинских Сил ВСУ 1 октября.

20 человек находятся в больницах, 71 лечится дома. Состояние их здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение, говорится в сообщении.

Всего по состоянию на 10.00 1 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 682 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 125.

За время пандемии в ВСУ выздоровели 2284 человека, умерло 10.

Предыдущий антирекорд по заболеваемости в ВСУ за сутки был зарегистрирован 9 сентября.

В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.