В украинской армии зарегистрировали антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован новый антирекорд по числу новых случаев заболевания COVID-19 за сутки – 91. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба командования Медицинских Сил ВСУ 1 октября.
20 человек находятся в больницах, 71 лечится дома. Состояние их здоровья удовлетворительное, они получают необходимое лечение, говорится в сообщении.
Всего по состоянию на 10.00 1 октября в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 682 человека. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 125.
За время пандемии в ВСУ выздоровели 2284 человека, умерло 10.
Предыдущий антирекорд по заболеваемости в ВСУ за сутки был зарегистрирован 9 сентября.
В Украине второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев коронавирусной инфекции – 29 сентября в стране подтвердили 4027 случаев COVID-19, за прошлые сутки – еще 4069.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.