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В Житомирской области нашли застреленными двух человек – полиция

19-летняя девушка и 41-летний мужчина, тела которых с огнестрельными ранениями нашли в селе Тальки, были знакомы, отметили в полиции Житомирской области.

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Происшествие расследуется как умышленное убийство
Происшествие расследуется как умышленное убийство
Фото: zt.npu.gov.ua

Ночью 29 мая на улице в селе Тальки Житомирской области обнаружили тела двух погибших с огнестрельными ранениями. Об этом проинформировала полиция области.

"Полицейские выяснили, что смертельное повреждение получила 19-летняя девушка, выстрел в которую был совершен со спины. Также смертельное огнестрельное ранение себе нанес 41-летний мужчина. Предварительно установлено, что оба были знакомы и некоторое время поддерживали дружеские отношения. Однако, по словам родных девушки, в последнее время между мужчиной и ней постоянно возникали споры", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что между девушкой и мужчиной состоялся разговор недалеко от дома, куда возвращалась ночью девушка.

"О чем между ними был разговор, сейчас неизвестно, однако его следствием стал выстрел в спину девушки, потом – самоубийство мужчины из этого же оружия. После этого мужчине хватило сил позвонить знакомому и сообщить о происшествии", – рассказали в полиции.

На месте происшествия изъят и направлен на экспертизу обрез охотничьего ружья.

Уголовное производство открыто по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: оружие, смерть, убийство, полиция, Житомирская область, самоубийство, экспертиза, правоохранители, уголовное производство, погибшие, мужчины, девушка
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