Верховная Рада приняла закон о переписи населения каждые 10 лет

Перепись населения в Украине проводили только раз за время независимости Фото: depositphotos.com

Согласно данным на сайте парламента, законопроект поддержали 237 нардепов.

Законопроект предлагает установить периодичность проведения всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет. Дата и сроки проведения переписи населения будут определяться Кабинетом Министров.

Авторы предлагают предоставить возможность респондентам заполнить переписную документацию онлайн с помощью специального программного обеспечения.

Также предполагается, что сбор данных о респондентах, которые на дату переписи являются военнослужащими, и членов их домохозяйств, проживающих на территориях объектов, к которым ограничен свободный доступ, осуществляет командование воинских частей.

Согласно документу, во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены перепись населения не проводится. Также перепись не проводится на временно оккупированных территориях.