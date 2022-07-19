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Верховная Рада приняла закон о переписи населения каждые 10 лет

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Перепись населения в Украине проводили только раз за время независимости
Перепись населения в Украине проводили только раз за время независимости
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада приняла законопроект №5108, которым утвердила сроки проведения переписи населения в Украине.

Согласно данным на сайте парламента, законопроект поддержали 237 нардепов.

Законопроект предлагает установить периодичность проведения всеукраинской переписи населения не реже одного раза в 10 лет. Дата и сроки проведения переписи населения будут определяться Кабинетом Министров.

Авторы предлагают предоставить возможность респондентам заполнить переписную документацию онлайн с помощью специального программного обеспечения.

Также предполагается, что сбор данных о респондентах, которые на дату переписи являются военнослужащими, и членов их домохозяйств, проживающих на территориях объектов, к которым ограничен свободный доступ, осуществляет командование воинских частей.

Согласно документу, во время военного положения и в течение шести месяцев после его отмены перепись населения не проводится. Также перепись не проводится на временно оккупированных территориях.

Контекст:

Единственная перепись в независимой Украине проводилась в 2001 году. Тогда численность населения составила 48,46 млн человек. Следующая перепись должна была состояться в 2011 году, ее проведение неоднократно переносили, в последний раз – на 2023-й.

В январе 2021 года министр Кабмина Олег Немчинов говорил, что для проведения запланированной на 2023 год переписи населения Украины потребуется не менее 7 млрд грн.

Численность населения Украины на 1 сентября 2021 года составляла 41,34 млн человек, сообщала Государственная служба статистики.

30 ноября Министерство цифровой трансформации и компания Apple подписали меморандум, который, в частности, предусматривает сотрудничество в рамках всеукраинской переписи населения в 2023 году

Украина должна была стать второй страной в мире, которая проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple уже в феврале 2023 года, заявлял 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе ежегодного послания к Верховной Раде. Впервые такую перепись проводили в США.

Однако перепись населения в Украине в 2023 году, скорее всего, не состоится я из-за войны против России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, статистика, перепись, нардеп
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