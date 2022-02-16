"Везет флаг Украины через 12 областей". Поезд единения отправился из Закарпатья на Донбасс

Пассажиры поезда услышат слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, отметили в "Укрзалізниці" Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Поезд единения отправился с запада на восток. Он везет флаг Украины через 12 областей – от Закарпатья до Донбасса. Для пассажиров поезда во время рейса будут звучать слова поддержки и единения от украинских деятелей культуры, образования и спорта", – рассказали в пресс-службе.

Сотрудники "Укрзалізниці" призвали граждан страны приходить на вокзалы, через которые проходит поезд, с национальной символикой.

Поезд единения преодолеет 1806 км, в семи областях Украины он сделает остановку, уточнили в "Укрзалізниці".

"Маршрут объединяет три западных региона: Закарпатье, Ивано-Франковщину и Львовщину. На левобережной Украине соединяет Днепропетровскую, Запорожскую и Донецкую области. При этом самый длинный маршрут обходит столицу, но соединяет два больших города на востоке и западе Украины – Львов и Днепр", – сказано в релизе.

Железнодорожники отметили, что до конца февраля куплено более 80% билетов на рейс в обоих направлениях.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с вероятным вторжением российских войск. Он заявил, что с Украиной ведут войну на военном, дипломатическом, энергетическом и информационном фронтах, и подчеркнул, что Украинское государство сегодня "сильно как никогда" и готово ответить на все возможные агрессивные действия.

Президент назначил 16 февраля 2022 года Днем единения. "В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство", – сказал Зеленский.

Эту дату ряд западных СМИ со ссылкой на информацию американской разведки называли днем потенциального вторжения России в Украину.