Выложили букву V. В Харькове в память о Кернесе устроили автомобильный флешмоб

В Харькове в сороковой день после смерти мэра Геннадия Кернеса 900 автомобилей выстроились в форме латинской буквы V. Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов сказал, что "это очень креативный способ почтить память" умершего мэра.

24 января, в сороковой день после смерти городского головы Геннадия Кернеса, в Харькове на парковке у стадиона "Металлист" устроили автомобильный флешмоб. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

По данным мэрии, в акции приняли участие около 900 автомобилей, они выстроились в форме латинской буквы V, которая является символом победы, им часто пользовался мэр Харькова.

"Это очень креативный способ почтить память Геннадия Адольфовича. Здесь собралось достаточно много харьковчан, которые решили устроить флешмоб... Очень хотелось бы, чтобы Геннадий Адольфович увидел это сверху, ему бы наверняка понравилось", – сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Фотографии флешмоба опубликовал в Telegram друг Кернеса, бизнесмен Павел Фукс.

Экс-советник Кернеса по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Маринин написал в Facebook, что на Сумском рынке Харькова раздавали поминальные конфеты, на которых написано "Светлая память Кернесу Г.А.".

"Я заглянул, там две конфеты. Есть ли мораль? Конечно есть! Грабь, предавай, беспредельничай – и тебя будут помнить. Не добро, а зло заставляют нас помнить", – отметил Маринин.

Кернес был городским головой Харькова с 2010 года. В декабре 2020 года вновь избранный мэром Кернес скончался в немецкой клинике "Шарите" из-за осложнений коронавирусной инфекции. После его смерти обязанности мэра исполняет Терехов.