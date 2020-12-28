Харьковский горсовет на внеочередной сессии рассмотрит вопрос об увековечивании памяти Кернеса

Вопрос об увековечивании памяти умершего харьковского городского головы Геннадия Кернеса планируют рассмотреть первым на внеочередной сессии горсовета 30 декабря.

Кернес был мэром Харькова с 2010 года Фото: city.kharkov.ua

Харьковский городской совет 30 декабря соберется на внеочередную сессию, распоряжение секретаря горсовета Игоря Терехова опубликовано на сайте мэрии.

Первым в проекте повестки (.doc) дня вынесен вопрос об увековечивании памяти харьковского городского головы Геннадия Кернеса, скончавшегося 16 декабря.

Всего планируют рассмотреть 21 вопрос, в том числе касающиеся бюджета города, регламента горсовета и городских программ.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с бывшим градоначальником, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети "Опора" Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.