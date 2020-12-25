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25 декабря, 2020
 
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Дочь Кернеса в последний раз виделась с отцом весной. СМИ рассказали, с кем сейчас живет ее мать. Фото

11-летняя дочь мэра Харькова Геннадия Кернеса София не была на похоронах отца, так как Великобритания, где она проживает, была закрыта на карантин, сообщает ТСН.

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У Кернеса в Лондоне осталась дочь София
У Кернеса в Лондоне осталась дочь София
Фото: gepard59 / Instagram

Мать 11-летней дочери покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса 41-летняя Ольга Муравицкая отказалась комментировать свои с ним отношения. Об этом говорится в сюжете ТСН, который вышел в эфире "1+1" 24 декабря.

"Забудьте об этом, пожалуйста", – коротко ответила она.

Фото: Muravitskaya Olga / Facebook
Фото: Muravitskaya Olga / Facebook

По информации журналистов, сейчас Муравицкая живет вместе с мужем в Лондоне (Великобритания). Супруги воспитывают общего ребенка. В Украине у Муравицкой есть сеть магазинов по продаже детской одежды, а ее дочь является собственницей квартиры в Киеве.

Сообщается, что с Кернесом Муравицкая познакомилась в Харькове. По словам родителей Муравицкой, которые проживают в Харькове, дочь Кернеса с матерью не смогли приехать на его похороны, так как "Великобритания была закрыта на карантин".

В последний раз, говорится в сюжете, София виделась с отцом весной 2020 года, но каждый день разговаривала с ним по телефону.

61-летний Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября мэр лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике "Шарите". Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда "прошила" пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер.

По официальной информации, у Кернеса есть три сына: Кирилл Кернес (1982), Даниил Привалов (1988) и Родион Гайсинский (1992) – ребенок от предыдущих отношений гражданской жены Кернеса Оксаны Гайсинской.

23 декабря друг Кернеса бизнесмен Павел Фукс рассказал, что у покойного в Лондоне осталась 11-летняя дочь София.

"Она живет со своей мамой в Лондоне. Сыновья Кернеса поддерживают с ней взаимоотношения. Он ее безумно любил. Просто не хотел, чтобы она его видела больным. Она на него очень похожа – просто копия! И внешне, и по характеру", – сообщил Фукс.

Теги: Киев, Украина, Харьков, Геннадий Кернес, смерть, недвижимость, Лондон, дети, семья
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