Wizz Air открыла вторую базу в Украине

Новая база авиакомпании Wizz Air расположена в международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры Украины.

Отмечается, что открытие новой базы Wizz Air принесет Львову более $100 млн инвестиций в 2020 году Фото: mtu.gov.ua

Венгерский лоукостер Wizz Air открыл вторую базу в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Новая база авиакомпании расположена в международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого.

Уже в этом месяце лоукостер будет выполнять пять новых рейсов с Западной Украины в ряд европейских городов. В частности, из Львова в Биллунн (Дания), Таллинн (Эстония), Лиссабон (Португалия), Гамбург (Германия) и Щецин (Польша).

Отмечается, что открытие новой базы Wizz Air принесет Львову более $100 млн инвестиций в 2020 году и создаст более 30 рабочих мест.

"Украинская авиаотрасль нуждается в скорейшем восстановлении для стабильного дальнейшего функционирования и роста. Поэтому очень приятно, что как и украинские, так и ведущие международные авиакомпании не теряют оптимизма во время коронакризиса, а наоборот, ищут новые возможности для развития, открывая новые популярные направления", – подчеркнул Криклий.

В сентябре 2020-го и марте 2021 года компания Wizz Air намерена открыть пять новых авиарейсов из Украины.

С 1 июня в Украине возобновилось железнодорожное сообщение и межобластные пассажирские автотранспортные перевозки, с 5-го – внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.