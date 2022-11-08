За три месяца из близких к фронту районов эвакуировано более 288 тыс. человек – Офис президента Украины

Об этом 8 ноября на брифинге, видеозапись которого опубликована в Facebook Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
По его словам, из более чем 288 тыс. эвакуированных 60 тыс. составили дети и 7,5 тыс. – люди с инвалидностью.
"По состоянию на сегодня на территории 15 областей ОВА оборудован 1 млн мест для временного проживания внутренне перемещенных лиц", – сказал Тимошенко.
В частности, наибольшее количество свободных мест есть в Ровенской (более 37 тыс.), Закарпатской (более 15 тыс.), Одесской (почти 18,7 тыс.), Житомирской (более 28 тыс.), Хмельницкой (более 17 тыс.) областях, отметил замглавы ОПУ.
"Наибольшее количество занятых мест (около 100%) – в Винницкой, Полтавской, Львовской и Кировоградской областях", – резюмировал Тимошенко.
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Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек, сообщали в конце июля в Минреинтеграции. В ведомстве напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет.
В конце октября оккупанты перестали пропускать эвакуационный транспорт из Херсонской и Запорожской областей.
1 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что планы по эвакуации разработаны для каждого региона Украины, но это экстренный шаг. Власти Украины призывают к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся вблизи линии фронта, отметил глава Кабмина.