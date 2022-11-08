Шмыгаль: Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от объявления эвакуации из Киева

"Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важный и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь – как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого неприфронтового города и тем более столицы. Энергетики работают, силы противовоздушной обороны работают. Делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы", – сказал он.
5 ноября американская газета The New York Times выпустила статью под заголовком "Киев планирует полную эвакуацию в случае потери электричества". В ней говорится, что власти столицы разрабатывают план действий на случай блэкаута и что полное отключение электричества потребует полной эвакуации жителей трехмиллионного города.
Глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что ситуация в Киеве контролируемая и причин для разговоров о чрезвычайной ситуации нет. Он опроверг информацию о подготовке к эвакуации.
Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все для того, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такой возможности. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева, сообщал он.
С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.
В стране начали вводить временные отключения света.
31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство поврежденных объектов – энергетические.
"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.