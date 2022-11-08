ГОРДОН
 
 
КИЕВ

Шмыгаль: Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от объявления эвакуации из Киева

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Украине после российских обстрелов начались отключения электричества
В Украине после российских обстрелов начались отключения электричества
Фото: EPA

Сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию из какого-либо неприфронтового города Украины, и тем более – из Киева. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 8 ноября, сообщила пресс-служба Кабмина.

"Снова вернусь к теме об эвакуации населения из Киева или из другого города. Честный разговор здесь важный и правильный. Поэтому еще раз подчеркиваю позицию правительства и ответственных ведомств: эвакуация может применяться в последнюю очередь – как экстренный шаг. Всегда нужно иметь план Б, но сейчас ситуация далека от того, чтобы объявлять эвакуацию любого неприфронтового города и тем более столицы. Энергетики работают, силы противовоздушной обороны работают. Делаем все возможное, чтобы поскорее восстановить полноценную работу энергосистемы", – сказал он.

5 ноября американская газета The New York Times выпустила статью под заголовком "Киев планирует полную эвакуацию в случае потери электричества". В ней говорится, что власти столицы разрабатывают план действий на случай блэкаута и что полное отключение электричества потребует полной эвакуации жителей трехмиллионного города. 

Глава департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук заявил, что ситуация в Киеве контролируемая и причин для разговоров о чрезвычайной ситуации нет. Он опроверг информацию о подготовке к эвакуации.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял 5 ноября, что в Киеве делают все для того, чтобы избежать блэкаута, но не исключают такой возможности. В столице готовы развернуть 1000 пунктов обогрева, сообщал он.

Контекст:

С начала октября Россия активизировала атаки на объекты инфраструктуры по всей Украине. В результате обстрелов в Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, сообщили 19 октября в Минэнерго.

В стране начали вводить временные отключения света.

31 октября Россия совершила очередную массированную ракетную атаку по Украине. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что российские ракеты повредили 18 объектов инфраструктуры в 10 регионах страны. Большинство поврежденных объектов – энергетические.

"Вытерпеть российский энерготеррор, пройти и такое испытание – это наша национальная задача, одна из основных сейчас", – заявил 3 ноября президент Владимир Зеленский.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, эвакуация, война России против Украины, Денис Шмыгаль, Кабмин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
"О боже", "Видимо, она вообще с катушек слетела". В сети обсуждают Каминскую, спевшую "Червону руту" с неприличным словом
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
Данилко: Мы придумали "оскорблялки от Сердючки" для Путина. Поет весь зал. Если сработает, я буду очень рад, как и весь мир
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Мы сильные, просто глаза иногда наполняются слезами". Осадчая написала новый пост о войне
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Такие маленькие дети совершают такие большие поступки". Украинка в Канаде передала Kalush Orchestra $500, которые заработала пением
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Шикарная". Дзюдоистка Белодед подняла ногу в платье с высоким разрезом
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
"Если кто-то делает ошибку, я становлюсь просто ненормальной, обижаю". alyona alyona рассказала о своей токсичной продуктивности
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Жена переехавшего в Германию с семьей Бабкина показала праздник по случаю дня его рождения
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Шовковский показал, как готовит кофе при отключении света
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
Понадобился хвост русалки. Клум показала, как вживалась в роль червяка. Видео
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
48-летняя экс-жена Кличко показала свои фото в одной шали, купальнике и одежде
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Ого, как изменился". Первая жена Притулы показала новые фото их повзрослевшего сына и своей дочери от новых отношений
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
"Россия выиграть эту войну никогда не сможет". Роднянский объяснил, почему верит в победу Украины
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Принцесса Люксембургская выходит замуж за политолога
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
Кот-блогер Степан стал послом проекта "Сохраните украинскую культуру"
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
"Кажется, я люблю этого парня". Валевская после развода показала, как гуляет за границей в обнимку с украинским хореографом
Момоа завел поросенка
Момоа завел поросенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (165161)
2
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (114323)
3
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (89779)
4
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (62226)
5
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и развела ноги. Фото (59155)
6
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (45237)
7
"Очень брезгую вами". Бадоев обратился к российским артистам, исполнившим песню с призывом идти на войну против Украины (36365)
8
"Позитив не вымахивается, не рассказывает, что заочно записался в ТрО". Козловский высказался о коллегах из шоу-бизнеса (35686)
 
 
 
 