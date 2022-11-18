За время действия визового режима с РФ въехать в Украину разрешили 10 россиянам

Как отмечает издание, визы россиянам оформили заграничные дипломатические учреждения Украины.

Согласно опросу, проведенному Киевским международным институтом социологии в июле, 79% украинцев поддерживают введение визового режима с Россией.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года президент Украины Владимир Зеленский высказался за отмену безвизового режима для россиян. В частности, в мае, когда петиция о введении визового режима с РФ набрала необходимое для рассмотрения президентом количество голосов, Зеленский сказал, что направил премьер-министру Денису Шмыгалю письмо с просьбой "проработать указанный вопрос", и заявил о поддержке этой инициативы.

17 июня Зеленский анонсировал введение визового режима с Россией, в этот же день Кабмин утвердил соответствующее решение. Визовый режим был введен с 1 июля.

1 августа спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что с начала действия визового режима с Россией документы на получение виз подали около 80 граждан РФ, однако ни одному из них еще не дали разрешения на въезд.