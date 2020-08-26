Заместитель мэра Одессы заболел COVID-19

Инфицированный коронавирусом заместитель мэра Одессы Павел Вугельман находится на самоизоляции дома.

Вугельман отметил, что врачи оценивают его состояние как удовлетворительное Фото: Pavel Vugelman / Facebook

Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман заболел COVID-19. Об этом 26 августа он сообщил на своей странице в Facebook.

"К сожалению, никто не застрахован от коронавируса, и положительный тест на днях получил я", – написал Вугельман.

Он отметил, что врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Сейчас чиновник находится дома на самоизоляции.

"Хочу в очередной раз напомнить, что вирус опасен и может заболеть каждый… Я убедился на собственном опыте в высоком уровне профессионализма наших врачей. Благодарен вам за самоотверженную работу, за то, что вы ежедневно помогаете одесситам, подвергая свою жизнь опасности. Мы гордимся вами!" – подчеркнул Вугельман.

По состоянию на 26 августа количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 110 085, 2354 человека скончались, 53 454 пациента уже выздоровели.

В Одесской области зафиксировано 6352 случая коронавируса, умерло 90 человек.