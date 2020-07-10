Замглавреда "Страны" выставила на аукцион картину с целующимися Путиным и Порошенко

Картина под названием "Обнимаю" авторства Светланы Крюковой выставлена на аукцион в Facebook со стартовой ценой $800.

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова выставила на онлайн-аукцион свою картину, на ней изображены экс-президент Украины Петр Порошенко и президент России Владимир Путин, о торгах она сообщила в Facebook 10 июля.

"Выставляю на аукцион картину "Обнимаю". Масло, холст. Стартовая цена – 800 у.е. Аукцион продлится до 22.00. Ставки делаем в комментах или в личку. Заряжена на любовь и солидарность", – написала Крюкова.

1 июля Крюкова выставила на аукцион в Facebook картину "Корабельные сосны", написав, что картина "заряжена на стройную фигуру и хорошую потенцию".

На ней изображены участники скандала с высказыванием председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко о коллеге по партии. На фоне корабельных сосен изображены сам Корниенко, глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, народный депутат Ирина Аллахвердиева и президент Украины Владимир Зеленский.

9 июля экс-регионал, внефракционный нардеп Андрей Деркач опубликовал, как он утверждает, запись разговора, состоявшегося весной 2015 года между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным. Порошенко якобы завершает разговор словами "Жму руку". Якобы Путин отвечает: "Обнимаю, до свидания".

23 июня во время визита в Николаев Корниенко и глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия обсуждали свою коллегу по фракции Аллахвердиеву, трансляцию мероприятия вело издание "НикВести", сейчас видео недоступно.

24 июня Корниенко опубликовал видео, на котором объяснил, что "корабельной сосной" назвал не Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую. Он признал, что для своего восхищения ею выбрал форму "не очень уместную, местами неоднозначную, а местами просто оскорбительную, такую, которая может восприниматься, как сексизм и другие формы дискриминации".