Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу

В постановлении правительства было указано, что запрет на въезд иностранцам в Украину действует до полуночи 28 сентября, отметил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Запрет на въезд иностранцев в Украину в полночь 28 сентября утратил силу. Об этом агентству "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

"Был четко прописан запрет въезда иностранцев на территорию нашей страны с 28 августа до 00.00 28 сентября. Фактически этой ночью данная норма о запрете въезда иностранцам в нашу страну прекратила свое действие. Отныне иностранцам въезд в нашу страну не запрещен", – сказал он.

По словам Демченко, отдельных требований к иностранцам относительно самоизоляции или страхового полиса при въезде в Украину на данный момент нет.

"Эта норма прекратила свое действие, поэтому каких-то отдельных моментов, которые бы определило правительство относительно иностранцев при въезде в Украину на период карантина, на данный момент нет", – заявил спикер ГПСУ.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев до 28 сентября было принято на заседании Кабинета Министров 26 августа. Ограничения начали действовать с 28 августа. Они не коснулись тех, кто имеет право проживания в Украине, учится на территории Украины, служит в Вооруженных силах, пересекает территорию страны транзитом (с выездом в течение двух дней), членов дипломатических миссий и спортивных делегаций. Решение приняли единогласно в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Европейская правда" писала со ссылкой на источники, что действия Кабмина были продиктованы стремлением не допустить паломничества хасидов на празднование Рош а-Шана.