Правительство Украины расширило список категорий иностранцев, которым разрешен въезд в Украину в период карантина

К исключениям из запрета на въезд в Украину иностранцев добавили граждан, которые являются супругами, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины.

Решение закрыть границу Украины для иностранцев было принято 26 августа Фото: depositphotos.com

Кабинет Министров Украины внес изменения в перечень исключений для граждан иностранных государств, которым не запрещен въезд в Украину на период действия карантина. Об этом 9 сентября сообщила Государственная пограничная служба на своей странице в Facebook.

В правительстве отметили, что к исключениям из запрета добавили граждан, которые являются супругами, родителями, детьми, бабушкой или дедушкой гражданина Украины.

"При этом обращаем внимание, что согласно законодательству Украины, правовой статус ребенка имеет лицо до достижения им совершеннолетия", – добавили в Госпогранслужбе.

Изменения отменяют норму, которая предусматривала возможность въезда в Украину иностранцев, направлявшихся через Украину транзитом.

Также внесены изменения в абзац относительно въезда в Украину на обучение. В Кабмине уточнили, что это должны быть высшие учебные заведения.