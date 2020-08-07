Зеленскому рекомендуют лишить Коломойского украинского гражданства и выдать США – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат выдать американскому правосудию бизнесмена Игоря Коломойского, которому Министерство юстиции США предъявило обвинение в отмывании денег.

Филатов: Если американцы взялись за кого-то, то это всерьез и надолго. Найдут даже в Антарктиде Фото: Borys Filatov / Facebook

По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook.

"С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского. – "ГОРДОН") украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию", – отметил Филатов.

Он отметил, что, если американцы взялись за кого-то, то это всерьез и надолго. Найдут даже в Антарктиде.

"Игорь Валерьевич, я действительно желаю вам удачи в столь нелегком деле, как противостояние с США. А еще я желаю вам... устойчивой телефонной связи", – написал мэр.

Министерство юстиции США 6 августа подало в Окружной суд США два гражданских иска к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову о конфискации коммерческой недвижимости, которая была приобретена "за счет средств, незаконно присвоенных у "ПриватБанка" в Украине".

"Коломойский и Боголюбов, которые владели "ПриватБанком", одним из крупнейших банков Украины, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов", – заявили в минюсте США.

В январе прошлого года журнал НВ писал, что компанию Optima Management создали украинский бизнесмен Коломойский и выходцы из еврейской общины Флориды Корф (Мотти) и Лейбер. Компанию называют крупнейшим игроком на рынке офисной недвижимости в Кливленде. Также партнеры инвестировали средства в сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Production в Вирджинии, а также в ряд перерабатывающих предприятий по всей Америке.

По словам источников журнала, Корф и Лейбер на допросах в Федеральном бюро расследований США подтвердили, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.

4 августа в офисе компании Optima в центре Кливленда (штат Огайо) сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски.

В мае 2020 года издание BuzzFeed сообщало, что инвестиции связанной с Коломойским компании стали предметом рассмотрения большого жюри. Жюри пытается выяснить, использовались ли для указанных покупок и инвестиций деньги, якобы выведенные из "ПриватБанка", а также определить, достаточно ли доказательств собрано для предъявления обвинений.