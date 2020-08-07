ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Зеленскому рекомендуют лишить Коломойского украинского гражданства и выдать США – Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат выдать американскому правосудию бизнесмена Игоря Коломойского, которому Министерство юстиции США предъявило обвинение в отмывании денег.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Филатов: Если американцы взялись за кого-то, то это всерьез и надолго. Найдут даже в Антарктиде
Филатов: Если американцы взялись за кого-то, то это всерьез и надолго. Найдут даже в Антарктиде
Фото: Borys Filatov / Facebook

По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, президенту Украины Владимиру Зеленскому предложат схему по поводу выдачи США украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом Филатов написал 7 августа в Facebook.

"С учетом того, что у Коломойского официально три гражданства и он никогда этого не скрывал, а в Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить ИВК (Игоря Валерьевича Коломойского. – "ГОРДОН") украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию", – отметил Филатов.

Он отметил, что, если американцы взялись за кого-то, то это всерьез и надолго. Найдут даже в Антарктиде.

"Игорь Валерьевич, я действительно желаю вам удачи в столь нелегком деле, как противостояние с США. А еще я желаю вам... устойчивой телефонной связи", – написал мэр.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3194063330675542&id=100002157183088

Министерство юстиции США 6 августа подало в Окружной суд США два гражданских иска к украинским бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову о конфискации коммерческой недвижимости, которая была приобретена "за счет средств, незаконно присвоенных у "ПриватБанка" в Украине".

"Коломойский и Боголюбов, которые владели "ПриватБанком", одним из крупнейших банков Украины, присвоили и обманули банк на миллиарды долларов", – заявили в минюсте США. 

В январе прошлого года журнал НВ писал, что компанию Optima Management создали украинский бизнесмен Коломойский и выходцы из еврейской общины Флориды Корф (Мотти) и Лейбер. Компанию называют крупнейшим игроком на рынке офисной недвижимости в Кливленде. Также партнеры инвестировали средства в сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо, завод по производству средств для очистки стали Felman Production в Вирджинии, а также в ряд перерабатывающих предприятий по всей Америке.

По словам источников журнала, Корф и Лейбер на допросах в Федеральном бюро расследований США подтвердили, что Коломойский является конечным бенефициаром ряда американских активов.

4 августа в офисе компании Optima в центре Кливленда (штат Огайо) сотрудники Федерального бюро расследований США провели обыски.

В мае 2020 года издание BuzzFeed сообщало, что инвестиции связанной с Коломойским компании стали предметом рассмотрения большого жюри. Жюри пытается выяснить, использовались ли для указанных покупок и инвестиций деньги, якобы выведенные из "ПриватБанка", а также определить, достаточно ли доказательств собрано для предъявления обвинений.

Коломойский входит в десятку рейтинга ботагейших украинцев. С состоянием в $1 млрд бизнесмен  занимает восьмую позицию в рейтинге журнала "Forbes Украина".

Теги: США, Борис Филатов, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Геннадий Боголюбов, отмывание денег
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
  Украинский футболист Зинченко женился на футбольной журналистке. Свадебное видео
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
"Желаю только одного – встречи". Российская актриса рассказала о романе с Савлеповым
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
"Так и хочется щелбан отвесить". Ефросинина призвала избавляться от недостатков, которые нельзя полюбить
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
Черные круги и тапочки. Украинская модель показала, как выглядит спустя три недели после родов
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
"Алла Борисовна 20 лет назад", "Похожа на молодую Билык". Maruv сменила цвет волос
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
  Внучка украинского экс-премьера Маша Фокина показала беременный живот
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
"Грустно видеть, как много людей даже не говорят "спасибо". Рэпер Tekashi 6ix9in раздавал прохожим деньги. Видео
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Было ощущение, что на груди сидит слон – я не могла дышать". Милано переболела COVID-19
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
Впервые за 40 лет Виндзорский замок частично откроют для посетителей
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
"Когда ты влюблена, думаешь, что сможешь повлиять". Булитко рассказала об алкозависимости экс-бойфренда
  "Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Сука, все болит, ломит и так обидно". Артист "Квартала 95" Пикалов рассказал, как переболел COVID-19
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
"Понимать не обязательно". Михалок показал, как отпраздновал с Алексеем Горбуновым в центре Киева рождение сына
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
Сын Ротару дал совет мужу Пугачевой Галкину
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
"Помолодели лет на 10". Сумская показала, как выглядит с рыжим цветом волос
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
Лорак позировала в купальнике на фоне бассейна в греческом отеле. Видео
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Надо попробовать это дело организовать". Булитко рассказала, когда станет мамой
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
"Нет лидера". Садальский после ухода Гармаша из "Современника" прокомментировал ситуацию в театре
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS