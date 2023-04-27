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Житель поселка Петрово Никифоров, в которого стрелял Поворознюк: После ранения мне вырезали несколько ребер. Год жизни вылетел, сейчас имею инвалидность

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Никифоров, в которого стрелял Поворознюк, лечился около года
Никифоров, в которого стрелял Поворознюк, лечился около года
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Житель Петрово Кировоградской области Михаил Никифоров в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал, что он получил инвалидность после того, как в него стрелял бизнесмен, президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк.

Поровознюк стрелял трижды, но попал только раз, рассказал Никифоров.

Сразу после инцидента ему сделали операцию, но потом начались усложнения. 

"Потом, через две недели, отправили меня в Кировоград, потому что температура постоянно. Затем в Кировограде (после 2016 года – Кропивницкий. – "ГОРДОН") полежал где-то около месяца. Выписался из больницы – и у меня пошли снова проблемы: начала грудь усыхать, правая сторона. И где-то ходил до сентября месяца. У меня с утра нормальная температура, а вечером – 39 °C. И это каждый день. Потом уже температура – это в сентябре – она к 40 °C ушла. Сбивай, не сбивай – уже было все равно. Приехал туда – мне еще одну операцию проделали", – рассказал мужчина.

В Кропивницком ему сделали еще одну операцию – вырезали несколько ребер.

"Нет у меня ребер. Ну а потом полежал я в Кировограде пару недель или неделю и уже решил не лечиться, потому что... Эти сделали операцию, они хлопнули здесь – ребра торчат – все торчит это. Ну кончики – оно было видно. И брал из бутылки, заливал туда воду с порошком "Лотос". Это мне доктор так посоветовал. Так я выписался домой. Однажды у меня тогда к жене подружка приехала из Киева. И познакомились с профессором в Киеве. И попали сюда в институт. В институте я еще где-то два с половиной месяца пролежал", – рассказал Никифоров.

Лечение длилось около года, отметил он.

"Год вылетел", – сказал он.

Еще через два года Никифоров получил инвалидность.

"Да, я человек с инвалидностью. Я был второй группы, но в последнее время третья группа", – сказал Никифоров.

Он отметил, что на лечение Поворознюк дал ему лишь "несколько тысяч гривен" и в больницу не приходил.

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По словам Никифорова, с Поворознюком они познакомились в 1993 году, подружились, но затем между ними произошел конфликт из-за денег.

Никифоров рассказал, что Поворознюк его "травил", иногда с друзьями избивал, а один раз друг бизнесмена чуть не задушил Никифорова веревкой.

Поворознюк – собственник зарегистрированной в Кировоградской области агрофирмы "П'ятихатська". Как сообщила "Экономическая правда", фирме принадлежит 20 тыс. га земли. В интервью изданию Поворознюк рассказал, что доходы группы его компаний составляют "несколько сот миллионов [гривен в год]".

Поворознюк внесен в базу сайта "Миротворец". В его карточке сказано, что он "мародер и вор" и что он совершал "осознанные действия, направленные на разграбление Украины".

Гордон записал уже несколько интервью со знакомыми и односельчанами Поворознюка, которые рассказывают о его преступлениях в Кировоградской области.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Кировоградская область, ранение, Александр Поворознюк, Михаил Никифоров
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