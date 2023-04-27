Житель поселка Петрово Никифоров, в которого стрелял Поворознюк: После ранения мне вырезали несколько ребер. Год жизни вылетел, сейчас имею инвалидность

Никифоров, в которого стрелял Поворознюк, лечился около года Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

Поровознюк стрелял трижды, но попал только раз, рассказал Никифоров.

Сразу после инцидента ему сделали операцию, но потом начались усложнения.

"Потом, через две недели, отправили меня в Кировоград, потому что температура постоянно. Затем в Кировограде (после 2016 года – Кропивницкий. – "ГОРДОН") полежал где-то около месяца. Выписался из больницы – и у меня пошли снова проблемы: начала грудь усыхать, правая сторона. И где-то ходил до сентября месяца. У меня с утра нормальная температура, а вечером – 39 °C. И это каждый день. Потом уже температура – это в сентябре – она к 40 °C ушла. Сбивай, не сбивай – уже было все равно. Приехал туда – мне еще одну операцию проделали", – рассказал мужчина.

В Кропивницком ему сделали еще одну операцию – вырезали несколько ребер.

"Нет у меня ребер. Ну а потом полежал я в Кировограде пару недель или неделю и уже решил не лечиться, потому что... Эти сделали операцию, они хлопнули здесь – ребра торчат – все торчит это. Ну кончики – оно было видно. И брал из бутылки, заливал туда воду с порошком "Лотос". Это мне доктор так посоветовал. Так я выписался домой. Однажды у меня тогда к жене подружка приехала из Киева. И познакомились с профессором в Киеве. И попали сюда в институт. В институте я еще где-то два с половиной месяца пролежал", – рассказал Никифоров.

Лечение длилось около года, отметил он.

"Год вылетел", – сказал он.

Еще через два года Никифоров получил инвалидность.

"Да, я человек с инвалидностью. Я был второй группы, но в последнее время третья группа", – сказал Никифоров.

Он отметил, что на лечение Поворознюк дал ему лишь "несколько тысяч гривен" и в больницу не приходил.

Житель поселка Петрово Никифоров: У Поворознюка в офисе один с веревкой подбегает, хотел меня повесить. Поворознюк вытащил пистолет и выстрелил в меня. Пуля вылетела возле сердца. Читайте полную версию интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube