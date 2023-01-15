Жители Белозерской общины Донецкой области получили гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова

С 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда Фото: akhmetovfoundation.org

"В каждом из них содержится питательная и сытная пища: макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа, консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. Всего с начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал почти 153 тысячи наборов для жителей Донецкой области и тех, кто временно эвакуировался из региона", – сказано в сообщении.

Всего с 24 февраля 2022 года для жителей Украины будет передано 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда. Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.