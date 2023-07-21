ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Экс-чемпион мира по боксу о словах Усика про президентство: Из комика же получился неплохой президент. Чем Саша хуже?

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
21 августа 2022 года Усик (на фото) в бою против британца Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO
21 августа 2022 года Усик (на фото) в бою против британца Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO
Фото: EPA

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBC в полутяжелом весе украинец Александр Гвоздик отреагировал на слова действующего чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO Александра Усика, который заявил, что в будущем собирается баллотироваться в президенты. Об этом Гвоздик сказал в интервью FanDay.net, опубликованном 21 июля.

"Это отличная идея! – сказал Гвоздик. – У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать. Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился неплохой президент. Чем Саша хуже?"

Усик заявил 13 июля, что если не получится организовать объединительный чемпионский бой против обладателя пояса по версии WBC британца Тайсона Фьюри, то пойдет в крузервейт (первый тяжелый вес), чтобы "еще раз стать абсолютным чемпионом".

"А потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", – добавил украинский боксер.

У него уточнили, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому волноваться.

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – ответил Усик.

Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе (2018 год).

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.

21 августа 2022 года Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года.

После того как переговоры об организации боя между Усиком и Фьюри потерпели неудачу, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе, он возглавлял студию "Квартал 95".

Теги: бокс, Украина, Александр Усик, Владимир Зеленский, президент, интервью, Александр Гвоздик, комик, чемпион мира, боксер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
38-летний Остапчук рассказал, как познакомился со своей 23-летней избранницей
Галина ГРИШИНА
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
Рубиновый маникюр с цветами. Видеоурок
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
  "Мокра". Monatik презентовал украинскую версию своего хита. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
  Спирс после длительной паузы выпустила новый трек Mind Your Business. Аудио
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Смородина больше не будет осыпаться. Устраните эти пять причин плохого урожая ягоды
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить
Галина ГРИШИНА
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Потап снялся в поле и высказался об украинском народе
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Сорбет из клубники и персика. Рецепт от эксперта
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Абрикосовое варенье с миндальными хлопьями. Пошаговый рецепт с описанием всех нюансов
Галина ГРИШИНА
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
19-летняя дочь Клум снялась в бикини и кружевных брюках. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Если сравнивать с пенсиями судей, то моя – мизерная". 61-летний Кондратюк озвучил размер своей пенсии (185882)
2
Добавьте это в воду – и огурцы будут устойчивы к жаре. Эксперт рассказала, как защитить огурцы от засухи и ускорить их рост (60233)
3
Кацурин и Дорофеева после свадьбы показали своих новых друзей – супружескую пару – и высказались о свингерских вечеринках (54731)
4
Как выглядит Каминская в купальнике на снимках с разницей в полтора года (47389)
5
"Простой рецепт, вкуснее цукини уже не будет!" Как приготовить котлеты из кабачков (46258)
6
Кацурин сменил имидж после свадьбы с Дорофеевой и показал свадебный подарок от Никитюк (41280)
7
65-летний Лундгрен женился на 27-летней фитнес-инструкторе после трех лет отношений (39127)
8
"Урожай пойдет вверх!" Как спасти огурцы, если они стали давать мало плодов (37112)
 
 
 
 