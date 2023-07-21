Экс-чемпион мира по боксу о словах Усика про президентство: Из комика же получился неплохой президент. Чем Саша хуже?

"Это отличная идея! – сказал Гвоздик. – У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать. Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился неплохой президент. Чем Саша хуже?"
Усик заявил 13 июля, что если не получится организовать объединительный чемпионский бой против обладателя пояса по версии WBC британца Тайсона Фьюри, то пойдет в крузервейт (первый тяжелый вес), чтобы "еще раз стать абсолютным чемпионом".
"А потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", – добавил украинский боксер.
У него уточнили, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому волноваться.
"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – ответил Усик.
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе (2018 год).
В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.
21 августа 2022 года Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года.
После того как переговоры об организации боя между Усиком и Фьюри потерпели неудачу, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Зеленский официально вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе, он возглавлял студию "Квартал 95".