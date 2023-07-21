Экс-чемпион мира по боксу о словах Усика про президентство: Из комика же получился неплохой президент. Чем Саша хуже?

21 августа 2022 года Усик (на фото) в бою против британца Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO Фото: EPA

"Это отличная идея! – сказал Гвоздик. – У Саши для этого есть все качества. Он обладает невероятной харизмой. Я желаю ему удачи и буду обязательно за него голосовать. Будет ли он хорошим президентом? Из комика же получился неплохой президент. Чем Саша хуже?"

Усик заявил 13 июля, что если не получится организовать объединительный чемпионский бой против обладателя пояса по версии WBC британца Тайсона Фьюри, то пойдет в крузервейт (первый тяжелый вес), чтобы "еще раз стать абсолютным чемпионом".

"А потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", – добавил украинский боксер.

У него уточнили, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому волноваться.

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – ответил Усик.