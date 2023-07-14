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"Зеленский спокоен". Боксер Усик заявил, что в будущем пойдет баллотироваться в президенты

Усик рассказал о планах пойти в президенты после того, как завяжет с боксом
Усик рассказал о планах пойти в президенты после того, как завяжет с боксом
Скриншот: Seconds Out / YouTube

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBO, IBO, украинец Александр Усик заявил, что в будущем хочет стать президентом. Об этом Усик сказал в комментарии YouTube-каналу Seconds Out, опубликованном 13 июля.

Украинского боксера спросили, что он будет делать, когда история с его возможным боем против британского чемпиона мира по версии WBC Тайсоном Фьюри закончится.

"Пойду в крузервейт [первый тяжелый вес], еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", – ответил Усик.

У него уточнили, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому волноваться.

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – отметил Усик.

После того, как переговоры об организации боя между Усиком и Фьюри потерпели неудачу, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

Контекст:

Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе (2018 год).

В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.

21 августа  2022 года Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года

Теги: бокс, Украина, выборы, Александр Усик, президент, чемпион мира, боксер
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