"Зеленский спокоен". Боксер Усик заявил, что в будущем пойдет баллотироваться в президенты

Украинского боксера спросили, что он будет делать, когда история с его возможным боем против британского чемпиона мира по версии WBC Тайсоном Фьюри закончится.
"Пойду в крузервейт [первый тяжелый вес], еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", – ответил Усик.
У него уточнили, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому волноваться.
"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – отметил Усик.
После того, как переговоры об организации боя между Усиком и Фьюри потерпели неудачу, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).
Усик – заслуженный мастер спорта Украины, является олимпийским чемпионом (2012 год) и абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжелом весе (2018 год).
В 2019 году украинский боксер заявил о переходе в супертяжелую весовую категорию.
21 августа 2022 года Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года.