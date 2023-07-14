"Зеленский спокоен". Боксер Усик заявил, что в будущем пойдет баллотироваться в президенты

Усик рассказал о планах пойти в президенты после того, как завяжет с боксом Скриншот: Seconds Out / YouTube

Украинского боксера спросили, что он будет делать, когда история с его возможным боем против британского чемпиона мира по версии WBC Тайсоном Фьюри закончится.

"Пойду в крузервейт [первый тяжелый вес], еще раз стану абсолютным чемпионом, а потом завяжу и пойду баллотироваться в президенты", – ответил Усик.

У него уточнили, стоит ли президенту Украины Владимиру Зеленскому волноваться.

"Зеленский спокоен, потому что у него есть сила", – отметил Усик.

После того, как переговоры об организации боя между Усиком и Фьюри потерпели неудачу, Всемирная боксерская ассоциация (WBA) обязала украинца провести бой с британцем Даниэлем Дюбуа. Их поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).