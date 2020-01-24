Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Индивидуальная женская гонка. Онлайн-трансляция Кубка мира по биатлону

24 января в словенской Поклюке пройдет женская индивидуальная гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Украину на ней представят Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко, Анастасия Меркушина и Юлия Журавок. Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию стартов.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Пидгрушная первой среди украинок выйдет на трассу
Пидгрушная первой среди украинок выйдет на трассу
Фото: EPA
Теги: Украина, биатлон, Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Юлия Журавок, Дарья Блашко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Сыну Тины Кароль не нравятся слухи о романе мамы и певца Dan Balan
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
  Everything I Wanted. Вышел клип Билли Айлиш. Видео
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
"Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!". Питт назвал себя старым
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
Слава из "НеАнгелов" снялась вместе с отцом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS