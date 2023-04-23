Луческу заявил, что ложится на операцию, ее сделают в Киеве. "Динамо" временно возглавит украинец

"С этого момента я иду на больничный, как вы знаете, мне нужно сделать операцию на ноге по поводу коксартроза. Я доверяю своему врачу, поэтому буду делать ее в Киеве. Я мог бы выехать из Украины и сделать эту операцию в другой стране, но я останусь в Украине, чтобы быть ближе к нашему коллективу. Это важно для команды и клуба", – сказал Луческу.

Он не уточнил, когда будет сделана операция и сколько времени потребуется на восстановление после нее.

"Мои обязанности будет исполнять [ассистент главного тренера] Александр Шовковский, готовящий команду к следующим матчам, а я буду помогать ему, насколько смогу. Надеюсь, команда будет хорошо играть и показывать хороший результат", – заключил Луческу.

О том, что ему может понадобиться операция, наставник "Динамо" ранее рассказал в интервью румынским СМИ, не исключив, что ему придется закончить тренерскую карьеру, писал 7 апреля Orange Sport.

"В еврокубках мы играли в Кракове. Мы проводили по 8−10 часов в автобусе, и у меня начался коксартроз – артроз тазобедренного сустава. Пока я могу, я буду продолжать работать. Но возможно мне придется уйти на пенсию и сделать операцию. Пока я не ухожу из футбола, но посмотрим", – заявил тогда Луческу.

Бывший вратарь "Динамо" и национальной сборной Украины Александр Шовковский вернулся в клуб и был назначен ассистентом Луческу в январе 2023 года. До этого он четыре года входил в тренерский штаб национальной сборной Украины. В бытность игроком Шовковский отстоял на воротах "Динамо" 23 сезона, сыграв 635 официальных матчей.