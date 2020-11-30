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Месси посвятил гол Марадоне и получил желтую карточку

После забитого мяча аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси снял футболку "Барселоны", под которой была футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", в котором в конце карьеры сыграл пять матчей Диего Марадона.

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Месси посвятил свой гол Марадоне
Месси посвятил свой гол Марадоне
Фото: leomessi / instagram

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси 29 ноября во время матча против "Осасуны" посвятил гол легендарному аргентинскому футболисту Диего Марадоне, который умер 25 ноября. Видео опубликовано на странице клуба в Twitter.

После забитого мяча на 72-й минуте матча Месси снял футболку своей нынешней команды, под которой была футболка аргентинского клуба "Ньюэллс Олд Бойз", в котором в конце карьеры сыграл пять матчей Диего Марадона.

ВИДЕО
Видео: Wouva / YouTube

На своей странице в Instagram Месси опубликовал свое фото и Марадоны в одинаковых футболках.

За нарушение Месси получил желтую карточку.

Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа, ему было 60 лет.

На клубном уровне Марадона наиболее известен благодаря выступлениям за "Бока Хуниорс" (1981–1982, 1995–1997), "Барселону" (1982–1984) и "Наполи" (1984–1991). В 1986 году Марадона стал победителем чемпионата мира в составе сборной Аргентины, проходившего в Мексике. Он был признан лучшим игроком турнира.

С 2008-го по 2010 год Марадона был главным тренером сборной Аргентины.

Теги: футбол, Лионель Месси, Барселона, Аргентина, чемпионат, Диего Марадона, футболист
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