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Международный союз биатлонистов инициировал приостановку членства федераций РФ и Беларуси

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Окончательное решение о приостановке участия Беларуси и России в IBU примут после 23 марта
Окончательное решение о приостановке участия Беларуси и России в IBU примут после 23 марта
Фото: depositphotos.com

Исполнительный комитет Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение немедленно приступить к процедурам устранения национальных федераций России и Беларуси. Об этом говорится в заявлении IBU от 17 марта.

Это решение следует за предыдущими мерами исполкома IBU по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях IBU.

Исполком союза согласился на дополнительные шаги, так как национальные федерации России и Беларуси "не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU".

Приостановление членства нацфедераций стран-агрессоров в IBU будет регулярно пересматриваться и продлится до следующего конгресса, который состоится в сентябре 2022 года. Дальнейшие решения по членству будут зависеть от развития ситуации и поведения нацфедераций, добавили в IBU.

Обе национальные федерации были проинформированы об этом решении 16 марта, и у них есть семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока будет принято окончательное решение о приостановлении членства.

Исполком IBU также объявил о совместном проекте с национальными федерациями Австрии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции и Швейцарии для оказания поддержки украинским биатлонистам. Участники проекта будут проводить тренировочные сборы для украинских спортсменов и команд всех категорий, как только у них появится возможность выехать за пределы своей страны.

Также IBU направит €250 тыс. на проект комплектации украинцев спортивным оружием.

Контекст:

После начала полномасштабной войны РФ против Украины страну-агрессора стали массово исключать из международных спортивных организаций и запрещать спортсменам Беларуси и РФ участие в состязаниях.

В частности, ФИФА 27 февраля запретила сборной России по футболу выступать под своим флагом и названием. Позже ФИФА вместе с УЕФА исключили все российские футбольные клубы из всех турниров.

МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Как результат за день до начала Паралимпиады российским и белорусским спортсменам отказали в участии.

Россию и Беларусь также отстранили ото всех соревнований по хоккею.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, транспорт, биатлон, Беларусь, война, война России против Украины, IBU
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