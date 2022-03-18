Международный союз биатлонистов инициировал приостановку членства федераций РФ и Беларуси

Это решение следует за предыдущими мерами исполкома IBU по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях IBU.
Исполком союза согласился на дополнительные шаги, так как национальные федерации России и Беларуси "не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU".
Приостановление членства нацфедераций стран-агрессоров в IBU будет регулярно пересматриваться и продлится до следующего конгресса, который состоится в сентябре 2022 года. Дальнейшие решения по членству будут зависеть от развития ситуации и поведения нацфедераций, добавили в IBU.
Обе национальные федерации были проинформированы об этом решении 16 марта, и у них есть семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока будет принято окончательное решение о приостановлении членства.
Исполком IBU также объявил о совместном проекте с национальными федерациями Австрии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции и Швейцарии для оказания поддержки украинским биатлонистам. Участники проекта будут проводить тренировочные сборы для украинских спортсменов и команд всех категорий, как только у них появится возможность выехать за пределы своей страны.
Также IBU направит €250 тыс. на проект комплектации украинцев спортивным оружием.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины страну-агрессора стали массово исключать из международных спортивных организаций и запрещать спортсменам Беларуси и РФ участие в состязаниях.
В частности, ФИФА 27 февраля запретила сборной России по футболу выступать под своим флагом и названием. Позже ФИФА вместе с УЕФА исключили все российские футбольные клубы из всех турниров.
МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Как результат за день до начала Паралимпиады российским и белорусским спортсменам отказали в участии.
Россию и Беларусь также отстранили ото всех соревнований по хоккею.