Международный союз биатлонистов инициировал приостановку членства федераций РФ и Беларуси

Окончательное решение о приостановке участия Беларуси и России в IBU примут после 23 марта Фото: depositphotos.com

Это решение следует за предыдущими мерами исполкома IBU по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях IBU.

Исполком союза согласился на дополнительные шаги, так как национальные федерации России и Беларуси "не выполнили свои гуманитарные обязательства в духе Конституции IBU".

Приостановление членства нацфедераций стран-агрессоров в IBU будет регулярно пересматриваться и продлится до следующего конгресса, который состоится в сентябре 2022 года. Дальнейшие решения по членству будут зависеть от развития ситуации и поведения нацфедераций, добавили в IBU.

Обе национальные федерации были проинформированы об этом решении 16 марта, и у них есть семь дней, чтобы отреагировать. По истечении этого срока будет принято окончательное решение о приостановлении членства.

Исполком IBU также объявил о совместном проекте с национальными федерациями Австрии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Норвегии, Швеции и Швейцарии для оказания поддержки украинским биатлонистам. Участники проекта будут проводить тренировочные сборы для украинских спортсменов и команд всех категорий, как только у них появится возможность выехать за пределы своей страны.

Также IBU направит €250 тыс. на проект комплектации украинцев спортивным оружием.