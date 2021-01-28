Пользовался услугами проституток, но не знал кто их оплачивал. Экс-главу IBU подозревают в получении взяток от России

Экс-главу Международного союза биатлонистов Андерса Бессеберга подозревают в сокрытии положительных допинг-проб спортсменов из России. Об этом говорится в отчете по результатам внутреннего расследования IBU.

Бессеберг признал, что многократно бывал в России на охоте по приглашению СБР Фото: EPA

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов (IBU) под руководством Джонатана Тэйлора 28 января опубликовала отчет по результатам внутреннего расследования IBU. Экс-глава организации Андерс Бессеберг и бывший генеральный секретарь IBU Николь Реш подозреваются в сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов, сообщает сайт Международного союза биатлонистов.

"После исчерпывающего расследования комиссия пришла к выводу, что и у господина Бессеберга, и у госпожи Реш есть дела, требующие ответа за нарушение правил IBU, исходя из очевидной защиты интересов России без веских оснований, особенно в вопросах антидопинга", – говорится в отчете (.pdf).

В частности, согласно отчету комиссии IBU, Бессеберг нарушил:

Позволил президенту Союза биатлонистов России Александру Тихонову сохранить должность первого вице-президента IBU, несмотря на то, что на россиянина тогда было заведено уголовное дело.

Не отстранил Тихонова от работы в IBU после того, как он пытался подкупить Реш, чтобы она скрыла допинговые случаи с российскими биатлонистами Екатериной Юрьевой, Дмитрием Ярошенко и Альбиной Ахатовой в 2009 году.

Не отреагировал на информацию о том, что экс-глава Союза биатлонистов России Александр Кравцов пытался купить голоса на выборах в конгресс IBU в 2014 году.

Не реагировал на доклады главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена и председателя спецкомиссии ВАДА Дика Паунда о допинге в российском спорте.

Информаторы сообщили комиссии IBU, что российские спортивные чиновники в качестве взятки заказывали Бессебергу проституток. Они отметили, что во время визитов в Россию Бессеберг везде появлялся с разными молодыми переводчицами, которые, возможно, оказывали также интимные услуги. Это подтвердила и Николь Реш: "То, как Андерс обращался с этими девушками, показывало, что отношения у них интимные".

Норвежец признался, что пользовался услугами проституток в России, но не знал, кто их оплачивал. Бессеберг также признал, что многократно бывал в России на охоте по приглашению Союза биатлонистов России, все расходы брала на себя российская сторона.

Комиссия IBU пришла к выводу, что российские биатлонисты систематически употребляли допинг в 2008–2015 годах, в частности рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО) и стероиды. Их "поддерживали и защищали от разоблачения конспираторы из министерства спорта, Центра спортивной подготовки, РУСАДА и Союза биатлонистов России", – говорится в докладе.

Кроме этого, комиссия нашла доказательства применения допинга российскими биатлонистами, на которых еще не были заведены дела.

Бессеберг возглавлял IBU с 1993-го по 2018 год. В апреле 2018 года австрийская полиция начала расследование случаев коррупции в IBU и возможных нарушений антидопинговых правил с 2012-го по 2017 год. Бессеберг и Реш были допрошены в качестве фигурантов расследования.

Осенью 2015 года после доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном о массовом употреблении допинга в российском спорте был приостановлен статус РУСАДА и прекращена работа Московской антидопинговой лаборатории. Комиссия Макларена привела подробности государственной поддержки допинга в России. В частности, речь шла о подмене допинг-проб чемпионов и призеров Олимпиады 2014. В 2017 году ВАДА вынесло рекомендацию о несоответствии РУСАДА кодексу организации.

В декабре 2017 года Международный олимпийский комитет из-за систематического нарушения антидопинговых правил отстранил от участия в зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане Национальный олимпийский комитет РФ. Российские спортсмены соревновались под олимпийским флагом. Санкциям также подвергли Паралимпийский комитет РФ.

РУСАДА не признавало выводов комиссии Макларена. Однако в 2018 году российская сторона пошла на уступки и предоставила ВАДА доступ к допинг-пробам, опечатанным в московской лаборатории.

20 сентября 2018 года исполнительный комитет ВАДА проголосовал за восстановление полномочий РУСАДА. 13 марта 2019 года ВАДА сняло дисквалификацию с РУСАДА при условии, что международные эксперты получат доступ к системе управления лабораторной информацией московской лаборатории. В апреле ВАДА сообщило, что его эксперты получили 2262 допинг-пробы российских спортсменов, хранившиеся в московской лаборатории. 23 сентября на заседании исполкома ВАДА было объявлено об инициировании процедуры лишения РУСАДА статуса в связи с подозрениями, что россияне манипулировали материалами Московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в январе.

В ноябре комитет ВАДА по соответствию рекомендовал исполкому организации применить жесткие санкции в отношении российских спортсменов и спортивных чиновников. 9 декабря 2019-го исполком ВАДА отстранил Россию от международных соревнований сроком на четыре года. Его на год сократил Спортивный арбитражный суд Лозанны, запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.