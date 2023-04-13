Российской пропаганде нечего делать на теннисном корте – Кулеба

"Представителям наций, которые зверствуют против своих мирных соседей, нечего делать на Wimbledon. Россия совершает геноцид. Ее пропаганда хочет, чтобы всех украинцев убили, "перевоспитали" или изгнали. Держите российскую пропаганду подальше от теннисного корта!" – написал Кулеба.

Контекст:

После российского вторжения в Украину в прошлом году многие спортивные ассоциации стали отказывать россиянами и белорусам в участии в их соревнованиях. Среди них были и организаторы теннисного турнира Wimbledon, которые 20 апреля объявили, что отстраняют спортсменов из РФ и Беларуси от участия в соревнованиях из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Однако Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и Международная теннисная федерация в 2022 году осудили такое решение и лишили Wimbledon рейтинговых очков, а позже – оштрафовали организаторов на $1 млн.

31 марта ассоциация лаун-тенниса Великобритании восстановила право участия в соревнованиях для российских и белорусских теннисистов, исключенных после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году. Глава организации Иэн Хьюитт отметил, что они смогут участвовать в соревнованиях уже в этом в году, но с условием – нейтральный статус и отказ от государственного финансирования. Кроме того, на турнире запрещено публично выражать поддержку войны. Хьюитт добавил, что решение вернуть представителей страны-агрессора и ее союзника было "невероятно трудным, но не было принято легкомысленно или без особого внимания к тем, на кого это повлияет".