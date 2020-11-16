Украинец Новиков стал самым сильным человеком планеты

Украинcкий спортсмен Алексей Новиков установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 537,5 кг. Его главными конкурентами были американский атлет Том Столтман и канадец Жан-Франсуа Карон.



Украинец Алексей Новиков завоевал титул World Strongest Man (самый сильный человек планеты) в США во Флориде. Об этом говорится на странице конкурса "The World's Strongest Man" в Facebook 16 ноября

Вторую и третью ступеньку на пьедестале заняли американец Том Столтман и канадский спортсмен Жан-Франсуа Карон.

Федерация стронгмена Украины сообщила в Facebook, что во время конкурса Новиков установил мировой рекорд в становой тяге, подняв 537,5 кг.

Новиков стал вторым украинцем, который получил титул самого сильного человека. Первым его завоевал многократный чемпион мира в силовом многоборье Василий Вирастюк. По информации из досье агентства Liga.net, Вирастюка по итогам международных соревнований в 2004 и 2007 годах признали сильнейшим человеком планеты.

Соревнования на звание сильнейшего человека в мире переносились из-за пандемии коронавируса. Конкурс, в котором участвовал Новиков, должен был пройти 20-24 мая этого года, сообщили на сайте конкурса.