"Турнир будет тяжелый, но буду бороться". Украинскому гроссмейстеру Иванчуку дали разрешение поехать на чемпионат мира

Иванчук подтвердил, что получил разрешение на выезд в столицу Азербайджана, где состоится чемпионат. В Баку он вылетит уже завтра, 27 июля.

"Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше", – отметил он.

Говоря о том, как следует украинцам вести себя на соревнованиях, где присутствуют россияне, Иванчук отметил, что у украинских федераций и Минспорта должны быть четкая позиция по этому поводу и соответствующие инструкции.

"Если позиция есть, то есть и соответствующая инструкция, как я понимаю. В случае невыполнения этих инструкций спортсмен подпадает под санкции", – добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что ему придется играть с россиянами, шахматист сказал, что как минимум и ему, и россиянину еще нужно будет выиграть по четыре матча.

Иванчук также добавил, что уже обсуждал вероятность игры с россиянами с исполнительным директором Федерации шахмат Украины Юрием Гнипом.

"Он мне сказал, что если такая ситуация возникнет, то решение будет приниматься по ситуации", – добавил шахматист.

Что касается предстоящего турнира, то гроссмейстер прогнозирует непростое соревнование.

"Турнир будет тяжелый, но буду бороться. Я начинаю со второго круга, выхожу на победителя пары: один из участников – чилиец [Кристобаль Энрикес Вильягра], второй – африканец [Дэниел Кодери]. Чилиец в той паре фаворит. Если победит африканец, мне будет легче. Но это борьба, все возможно", – подытожил он.