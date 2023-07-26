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"Турнир будет тяжелый, но буду бороться". Украинскому гроссмейстеру Иванчуку дали разрешение поехать на чемпионат мира

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Иванчук отправится на соревнование уже 27 июля
Иванчук отправится на соревнование уже 27 июля
Фото: chess.com

Украинский гроссмейстер Василий Иванчук получил разрешение выехать на чемпионат мира по шахматам. Об этом он сообщил в комментарии изданию "ГОРДОН".

Иванчук подтвердил, что получил разрешение на выезд в столицу Азербайджана, где состоится чемпионат. В Баку он вылетит уже завтра, 27 июля.

"Очень ответственное соревнование. Сейчас собираю вещи и постараюсь сыграть как можно лучше", – отметил он.

Говоря о том, как следует украинцам вести себя на соревнованиях, где присутствуют россияне, Иванчук отметил, что у украинских федераций и Минспорта должны быть четкая позиция по этому поводу и соответствующие инструкции.

"Если позиция есть, то есть и соответствующая инструкция, как я понимаю. В случае невыполнения этих инструкций спортсмен подпадает под санкции", – добавил он.

Отвечая на вопрос, есть ли вероятность, что ему придется играть с россиянами, шахматист сказал, что как минимум и ему, и россиянину еще нужно будет выиграть по четыре матча.

Иванчук также добавил, что уже обсуждал вероятность игры с россиянами с исполнительным директором Федерации шахмат Украины Юрием Гнипом.

"Он мне сказал, что если такая ситуация возникнет, то решение будет приниматься по ситуации", – добавил шахматист.

Что касается предстоящего турнира, то гроссмейстер прогнозирует непростое соревнование.

"Турнир будет тяжелый, но буду бороться. Я начинаю со второго круга, выхожу на победителя пары: один из участников – чилиец [Кристобаль Энрикес Вильягра], второй – африканец [Дэниел Кодери]. Чилиец в той паре фаворит. Если победит африканец, мне будет легче. Но это борьба, все возможно", – подытожил он.

Контекст:

21 июля на сайте ФИДЕ появилось заявление, что проживающий во Львове Иванчук получил от международной федерации wild card на участие в Кубке мира по шахматам, который пройдет под эгидой ФИДЕ в столице Азербайджана Баку с 29 июля по 25 августа, но Минмолодежи и спорта Украины якобы не дало 54-летнему гроссмейстеру разрешения на выезд из страны.

ФИДЕ также разместило открытое письмо в адрес министр спорта Украины Вадима Гутцайта, которое подписали шесть гроссмейстеров, в том числе экс-чемпионы мира по шахматам Магнус Карлсен, Вишванатан Ананд и Борис Гельфанд. Они просили отпустить Иванчука на соревнования.

Гутцайт 23 июля опроверг заявление ФИДЕ. Министр объяснил, что, согласно процедуре, всеукраинская федерация должна отправить письмо в Минмолодежи и спорта и в министерстве проверяют, появятся ли на соревнованиях российские и белорусские спортсмены.

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 2 мая – до 18 августа.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. В августе 2022-го президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, спорт, шахматы, чемпионат мира, Баку, ФИДЕ, соревнования, чемпионат мира по шахматам
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