В Киеве стартовал благотворительный проект "Инклюзивный футбол для детей"

Цель проекта "Инклюзивный футбол для детей" – создать инклюзивные условия для занятий футболом детей в Киеве и популяризировать инклюзивные коллективные виды спорта в Украине, отметили организаторы. Меценатом и соучредителем выступил футболист Александр Зинченко.

В рамках проекта на НСК "Олимпийский" будут проводиться еженедельные тренировки для детей Фото: sg-charity.com

Благотворительный фонд SG Charity при поддержке футболиста "Манчестер Сити" и сборной Украины Александра Зинченко учредил проект для детей с особенностями развития "Инклюзивный футбол для детей". Об этом сообщает Gazeta.ua.

В течение девяти месяцев 60 детей будут посещать еженедельные тренировки по футболу на НСК "Олимпийский" с высококвалифицированными тренерами-педагогами. Тренировки будут направлены на физическое развитие детей, усвоение навыков игры в футбол и развитие навыков командной игры.

Цель проекта – создать инклюзивные условия для занятий футболом детей в Киеве и популяризировать инклюзивные коллективные виды спорта в Украине. В нем будут участвовать дети с инвалидностью (с нарушениями слуха, зрения, с синдромом Дауна, задержкой психологического развития, расстройствами аутистического спектра, ДЦП), которые не имеют физических противопоказаний для занятий спортом.

В рамках проекта проведут первый в Украине инклюзивный чемпионат по футболу для детей.

В случае введения карантина из-за коронавирусной инфекции COVID-19 тренировки будут проходить в онлайн-формате. Видеотренировки созданы с учетом возможностей проведения занятий в домашнем пространстве и с ограниченным количеством спортивного снаряжения, отметили организаторы.

Зинченко стал меценатом и соучредителем проекта "Инклюзивный футбол для детей". Партнер проекта – компания Puma, которая обеспечила детские группы спортивным снаряжением и формой.