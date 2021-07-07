В УАФ назвали логичным отказ сборной Украины от участия в чемпионате по пляжному футболу, который будет проходить в РФ

"УАФ поддерживает решение Исполкома Ассоциации пляжного футбола Украины об отказе от участия национальной сборной по пляжному футболу в чемпионате мира, который состоится в Москве с 19-го по 29 августа. Такая позиция наших коллег из АПФУ вляется абсолютно обоснованной и закономерной, учитывая рекомендации Министерства иностранных дел Украины и Министерства молодежи и спорта Украины", – говорится в заявлении.

В УАФ напомнили, что в приказе Министерства молодежи и спорта от 11 апреля 2018 года №1554 "О запрете участия национальных сборных команд Украины в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации" содержится рекомендация всем спортивным федерациям воздержаться от поездок на спортивные мероприятия в РФ "во избежание необоснованного задержания членов сборных команд".

МИД со своей стороны рекомендует реально оценивать ситуацию с безопасностью при планировании поездок в Россию для всех граждан Украины, отметили в ассоциации.

"Именно вопросы безопасности как для футболистов, так и для наших болельщиков, в том числе в контексте вспышки новой волны пандемии COVID-19 и наиболее опасного сегодня штамма этой болезни – "Дельта", является ключевым при принятии решений об участии в соревнованиях на территории России", – говорится в заявлении.

В УАФ также напомнили, что 5 июля в Министерстве здравоохранения Украины сообщили о новых мерах в связи со вспышкой штамма "Дельта" в России, которые действуют, в частности, для тех, кто въезжает в Украину с территории РФ.

"Соответственно, если участникам соревнований или болельщикам из Украины угрожает реальная опасность – их жизни или здоровью, то решение об отказе от участия в мероприятиях, которые проходят в РФ, является абсолютно логичным", – подчеркнули в ассоциации.

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