В Украине увеличили квоту заполняемости футбольных арен болельщиками

"На матчах, которые проводятся в регионах с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований проведения соревнований со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 2/3 от общей вместимости стадиона", – говорится в протоколе.
В частности, при проведении матчей в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности "должно быть обеспечено соблюдение требований по одетым всеми участниками и организаторами мероприятия средствам индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".
"При проведении матчей в регионах с "желтым" и "оранжевым" уровнем эпидемической опасности должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного лица на 4 м2 площади здания или территории, где проводится мероприятие, а также соблюдение требований и запретов, установленных "зеленым" уровнем эпидемической опасности", – отмечается в документе.
В Украине разрешили проводить матчи со зрителями с 18 февраля. Накануне Кабмин своим постановлением вернул болельщиков на спортивные трибуны, но с ограничениями.
В частности, в соответствии с постановлением Кабмина, разрешалось проведение официальных спортивных мероприятий, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с заполняемостью арен не более чем на 50% мест.
В дополнение к постановлению Кабмина временный протокол о проведении матчей в условиях карантина разработала Украинская ассоциация футбола совместно с УПЛ. Его текст от 18 февраля был опубликован на сайте УАФ. Так, допуск болельщиков на футбольные матчи разрешили в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" карантинной зонах, но заполняемость стадионов не должна была превышать 50% от общей вместимости арены.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
15 июля в Украине подтвердили 737 новых случаев коронавирусной инфекции (более 2,24 млн – с начала эпидемии). Сутками ранее в стране зарегистрировали 623 новых случая COVID-19. 13 июля их было 547, 12-го – 481, 11-го – 174.
Согласно индикаторным показателей Минздрава, на 16 июля все регионы Украины пребывают в "зеленой" зоне эпидемической опасности.