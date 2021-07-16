ГОРДОН
 
 
СПОРТ

В Украине увеличили квоту заполняемости футбольных арен болельщиками

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Наполненность стадионов должна составлять не более 2/3 от их общей вместимости, говорится в медпротоколе
Наполненность стадионов должна составлять не более 2/3 от их общей вместимости, говорится в медпротоколе
Фото: EPA

Украинская Премьер-лига 15 июля опубликовала (.docx) на своем сайте новый временный медицинский протокол о проведении футбольных матчей в условиях карантина, разрешив заполнять стадионы на 66%.

"На матчах, которые проводятся в регионах с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований проведения соревнований со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 2/3 от общей вместимости стадиона", – говорится в протоколе.

В частности, при проведении матчей в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности "должно быть обеспечено соблюдение требований по одетым всеми участниками и организаторами мероприятия средствам индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

"При проведении матчей в регионах с "желтым" и "оранжевым" уровнем эпидемической опасности должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного лица на 4 м2 площади здания или территории, где проводится мероприятие, а также соблюдение требований и запретов, установленных "зеленым" уровнем эпидемической опасности", – отмечается в документе.

Контекст:

В Украине разрешили проводить матчи со зрителями с 18 февраля. Накануне Кабмин своим постановлением вернул болельщиков на спортивные трибуны, но с ограничениями.

В частности, в соответствии с постановлением Кабмина, разрешалось проведение официальных спортивных мероприятий, а также матчей командных игровых видов спорта профессиональных клубов со зрителями с заполняемостью арен не более чем на 50% мест.

В дополнение к постановлению Кабмина временный протокол о проведении матчей в условиях карантина разработала Украинская ассоциация футбола совместно с УПЛ. Его текст от 18 февраля был опубликован на сайте УАФ. Так, допуск болельщиков на футбольные матчи разрешили в "зеленой", "желтой" и "оранжевой" карантинной зонах, но заполняемость стадионов не должна была превышать 50% от общей вместимости арены.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

15 июля в Украине подтвердили 737 новых случаев коронавирусной инфекции (более 2,24 млн – с начала эпидемии). Сутками ранее в стране зарегистрировали 623 новых случая COVID-19. 13 июля их было 547, 12-го – 481, 11-го – 174.

Согласно индикаторным показателей Минздрава, на 16 июля все регионы Украины пребывают в "зеленой" зоне эпидемической опасности.

Теги: футбол, Украина, спорт, эпидемия, Премьер-лига, стадион, запрет, ограничения, соревнования, УПЛ, УАФ, пандемия, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолины и Монфиса
"Очень красивые!" Появились первые фото со свадьбы Свитолины и Монфиса
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
Николай Цискаридзе рассказал, как получал "зелень" налом
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
"Счастливые бабушка с дедушкой". Ризатдинова показала редкое фото родителей
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
  "Ничто не остановит". Повалий прилетела в Беларусь на курируемый Лукашенко "Славянский базар" из Испании
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Красота всегда сияет!" Жена и дочь Уилла Смита побрилась наголо
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Вы действительно не стареете". 47-летняя Виктория Бекхэм похвасталась стройной фигурой в обтягивающем костюме
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Я просто мама и папа. Она – босс". Херд обнародовала новое фото с дочерью
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
"Кто такой?" Вайкуле показала своего стилиста. Поклонники приняли его за мужа певицы
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
В сети опубликовали фото Илона Маска с сыном
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Я стану твоим щенком". Победитель "Евровидения 2021" Дамиано Давид надел женское белье и взасос целовался с мужчиной. Видео
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
  "Мой Бибер, только с сиськами". Позитив прокомментировал отношения с Michelle Andrade
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
"С днем рождения, мой!" Варум поздравила Агутина стихотворением
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
  "Хочешь". Дуэт TamerlanAlena показал в новом клипе исповедь хулигана и его возлюбленной. Видео
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
Кэмпбелл обнародовала фото двухмесячной дочери в одежде от Versace
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Девочки, расходимся". Артем Довбик показал ягодицы своей жены
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
Стало известно, где и с кем живет сейчас онкобольная Заворотнюк и кто занимается воспитанием ее младшей дочери
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
"Сумасшедшая". Зета-Джонс в купальнике с глубоким декольте энергично потрясла телом перед камерой
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
Домашнее мороженое крем-брюле. Легкий и быстрый рецепт
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS