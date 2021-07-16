В Украине увеличили квоту заполняемости футбольных арен болельщиками

Наполненность стадионов должна составлять не более 2/3 от их общей вместимости, говорится в медпротоколе Фото: EPA

"На матчах, которые проводятся в регионах с "зеленым", "желтым" или "оранжевым" уровнем эпидемической опасности, должно быть обеспечено соблюдение требований проведения соревнований со зрителями с наполненностью сооружений, помещений не более 2/3 от общей вместимости стадиона", – говорится в протоколе.

В частности, при проведении матчей в регионах с "зеленым" уровнем эпидемической опасности "должно быть обеспечено соблюдение требований по одетым всеми участниками и организаторами мероприятия средствам индивидуальной защиты, в частности защитных масок или респираторов, которые закрывают нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно".

"При проведении матчей в регионах с "желтым" и "оранжевым" уровнем эпидемической опасности должно быть обеспечено соблюдение требований относительно пребывания одного лица на 4 м2 площади здания или территории, где проводится мероприятие, а также соблюдение требований и запретов, установленных "зеленым" уровнем эпидемической опасности", – отмечается в документе.