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ВОЙНА В УКРАИНЕ

1 декабря боевики дважды нарушили перемирие на Донбассе – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, 1 декабря боевики стреляли в районе Катериновки и Попасной.

В штабе ООС подчеркнули, что украинские воины бдительности не теряют
В штабе ООС подчеркнули, что украинские воины бдительности не теряют
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

1 декабря на Донбассе боевики два раза нарушили договоренности о перемирии. Об этом в утренней сводке 2 декабря проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Огневую активность противника с применением стрелкового оружия зафиксировано недалеко от населенного пункта Катериновка [Донецкой области]. Из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия противник вел огонь недалеко от Попасной [Луганской области]", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что "провокационные вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали".

"С начала текущих суток, 2 декабря, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина. Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника", – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1011702669322349

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, с начала перемирия на Донбассе погибли четверо украинских военных, еще 14 получили ранения; при этом ВСУ на 99% выполняют задачу не открывать огонь в ответ на провокации боевиков.

Теги: боевики, перемирие, Попасная, обстрелы, Катериновка, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС, нарушение
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