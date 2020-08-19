18 августа перемирие на Донбассе не нарушалось – штаб ООС

Среди украинских военных 18 августа потерь не было, сообщил штаб операции Объединенных сил.

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе 18 августа перемирие не нарушалось. Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook 19 августа.

"18 августа на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", – говорится в сообщении.

С начала суток 19 августа нарушений со стороны боевиков также не зафиксировано.

Как отметили в штабе, ситуация "полностью контролируема украинскими военными", среди личного состава Вооруженных сил Украины потерь нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.