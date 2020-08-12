11 августа боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе – штаб ООС

Во вторник, 11 августа, потерь среди украинских военнослужащих на Донбассе не было, отметили в штабе операции Объединенных сил.

11 августа в зоне операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом 12 августа сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"На участках ответственности наших подразделений было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. В частности, неприцельные выстрелы из подствольного гранатомета раздавались вблизи Марьинки, а из стрелкового оружия противник выстрелил у Широкино. Поскольку, как и в предыдущие дни, выстрелы были провокационными, наши военнослужащие на них не реагировали и огонь в ответ не открывали", – заявили в штабе.

Среди украинских военнослужащих потерь нет.

12 августа зафиксирована одна провокация со стороны боевиков.

"Неподалеку от Марьинки со стороны вооруженных формирований РФ прозвучало несколько неприцельных очередей из стрелкового оружия. На провокационные выстрелы врага украинские защитники огонь в ответ не открывали. На других участках фронта наблюдалась тишина", –говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики "ЛДНР" заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.

Командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко подчеркивал, что украинские военные будут расценивать как наступление любой обстрел со стороны российских наемников.