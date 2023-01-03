2 января в результате российских обстрелов в Украине три человека погибли и 10 получили ранения – Офис президента

Еще 10 человек были ранены.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области один человек погиб, один получил ранения, а в Херсонской двое погибли и девять получили ранения.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, на 4 декабря 2022 года было известно о гибели более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 26 декабря задокументировало гибель 6884 мирных жителей и ранения 10 947. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.