64% украинцев чувствуют благодарность при встрече с ветеранами войны против России – опрос

50% граждан, когда встречают ветерана российско-украинской войны, чувствуют гордость, а 22% – радость.

В то же время 25% опрошенных ощущают грусть и печаль, 3% – вину, по 2% – стыд и страх, по 1% – равнодушие, гнев и неприятие.

Как отмечают социологи, респонденты могли выбрать три варианта ответа.

Опрос проводился 6–7 августа по всей территории Украины, кроме оккупированных населенных пунктов, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 1000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)