64% украинцев чувствуют благодарность при встрече с ветеранами войны против России – опрос

50% граждан, когда встречают ветерана российско-украинской войны, чувствуют гордость, а 22% – радость.
В то же время 25% опрошенных ощущают грусть и печаль, 3% – вину, по 2% – стыд и страх, по 1% – равнодушие, гнев и неприятие.
Как отмечают социологи, респонденты могли выбрать три варианта ответа.
Опрос проводился 6–7 августа по всей территории Украины, кроме оккупированных населенных пунктов, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 1000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.