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ВОЙНА В УКРАИНЕ

64% украинцев чувствуют благодарность при встрече с ветеранами войны против России – опрос

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50% украинцев заявили, что при встрече с ветераном российско-украинской войны ощущают гордость
50% украинцев заявили, что при встрече с ветераном российско-украинской войны ощущают гордость
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

64% украинцев чувствуют благодарность при встрече с ветеранами войны против России. Об этом свидетельствуют опубликованные 17 августа результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" по инициативе "Украинского ветеранского фонда" Министерства по делам ветеранов Украины.

50% граждан, когда встречают ветерана российско-украинской войны, чувствуют гордость, а 22% – радость.

В то же время 25% опрошенных ощущают грусть и печаль, 3% – вину, по 2% – стыд и страх, по 1% – равнодушие, гнев и неприятие.

Как отмечают социологи, респонденты могли выбрать три варианта ответа.

Опрос проводился 6–7 августа по всей территории Украины, кроме оккупированных населенных пунктов, методом телефонных интервью с использованием компьютера. Всего было опрошено 1000 граждан в возрасте 18 лет и старше. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 3,1%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролировали часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Россия, Украина, рейтинг, соцопрос, ветераны, украинцы, война России против Украины
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