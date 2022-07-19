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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ахметов: Я за установление мира на украинских условиях

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Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы
Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы
Фото: dtek.com

Заключение мира с Россией возможно только на условиях Украины с выводом всех российских войск и возвратом контроля над захваченными территориями, такое мнение высказал бизнесмен Ринат Ахметов в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее – выведение всех российских войск с территории Украины и возврат под контроль Украины всех наших территорий", – заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Значит, это наша совместная борьба, которую мы обязаны выиграть", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 июня пресс-служба компании Рината Ахметова СКМ сообщила, что бизнесмен подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ.

"Зло не может оставаться безнаказанным. Преступления России против Украины и каждого украинца вопиющие. Виновные должны понести наказание. Мною при помощи лучших украинских и американских юристов подана жалоба в Европейский суд по правам человека о возмещении ущерба. Этот иск – одно из первых международных юридических действий против России, цель которого – остановить преступную деятельность российского агрессора, уничтожение украинской экономики и разворовывание украинских активов. Грабеж украинских экспортных товаров, в том числе зерна и стали, уже привел к росту цен на эти товары и увеличению в мире количества людей, которые умирают от голода. Это варварство должно быть остановлено, а Россия должна заплатить сполна", – подчеркнул Ахметов.

За нарушение прав собственности бизнесмен, которому, в частности, принадлежит мариупольский завод "Азовсталь" и ряд промышленных предприятий на Донбассе, требует от РФ возмещения ущерба. Точная сумма компенсации пока не может быть определена в связи с продолжающимися боевыми действиями, однако предполагается, что Россия должна выплатить бизнесмену миллиарды долларов.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, комментируя эту информацию, что РФ денонсировала Европейскую конвенцию по правам человека. По словам Пескова, "в данном случае Россия вышла из соответствующих документов, поэтому ответ абсолютно очевиден".

Теги: Ринат Ахметов, евроинтеграция, война России против Украины
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