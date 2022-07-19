Ахметов: Я за установление мира на украинских условиях

Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы Фото: dtek.com

"Война убивает людей, калечит их судьбы и уничтожает будущее – выведение всех российских войск с территории Украины и возврат под контроль Украины всех наших территорий", – заявил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что Украина сейчас борется не только за свою свободу, но и за свободу всей Европы.

"Важно осознать, что Украина борется и за свою, и за вашу свободу. Значит, это наша совместная борьба, которую мы обязаны выиграть", – добавил он.

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