Актер, сыгравший Люка Скайуокера, озвучил приложение "Воздушная тревога"

Марк Хэмилл будет сообщать о воздушной тревоге Фото: EPA

Голос актера будет сообщать о пяти видах опасности: ракетном ударе, артиллерийском обстреле, уличных боях, радиационной и химической угрозе, говорится в сообщении.

К сообщениям об отмене тревоги Марк Хэмилл также добавил знаковые цитаты из "Звездных войн". В видео слышно, что после сообщения об отмене воздушной тревоги он произносит: "Да пребудет с тобой сила".

Кроме того, в пуш-уведомлении приложения появился призыв поддержать Вооруженные силы Украины.

Все пожертвования, сделанные через приложение "Воздушная тревога", будут переведены через United24 на закупку дронов для украинских военных, сказано в сообщении.