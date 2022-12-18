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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Актер, сыгравший Люка Скайуокера, озвучил приложение "Воздушная тревога"

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Марк Хэмилл будет сообщать о воздушной тревоге
Марк Хэмилл будет сообщать о воздушной тревоге
Фото: EPA

Английскую версию приложения "Воздушная тревога" озвучил амбассадор платформы United24, американский актер Марк Хэмилл. Об этом сообщает United24 в Telegram 17 декабря.

Голос актера будет сообщать о пяти видах опасности: ракетном ударе, артиллерийском обстреле, уличных боях, радиационной и химической угрозе, говорится в сообщении.

К сообщениям об отмене тревоги Марк Хэмилл также добавил знаковые цитаты из "Звездных войн". В видео слышно, что после сообщения об отмене воздушной тревоги он произносит: "Да пребудет с тобой сила".

Кроме того, в пуш-уведомлении приложения появился призыв поддержать Вооруженные силы Украины.

Все пожертвования, сделанные через приложение "Воздушная тревога", будут переведены через United24 на закупку дронов для украинских военных, сказано в сообщении.

Контекст:

United24– фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.

О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.

Хэмилл стал амбассадором United24 в конце сентября. 20 октября актер сообщил, что Украина получила более 500 дронов с момента его присоединения к фандрайзинговой платформе United24 в качестве амбассадора.

Теги: Звездные войны, актер, война России против Украины, воздушная тревога, United24
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