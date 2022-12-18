Актер, сыгравший Люка Скайуокера, озвучил приложение "Воздушная тревога"

Голос актера будет сообщать о пяти видах опасности: ракетном ударе, артиллерийском обстреле, уличных боях, радиационной и химической угрозе, говорится в сообщении.
К сообщениям об отмене тревоги Марк Хэмилл также добавил знаковые цитаты из "Звездных войн". В видео слышно, что после сообщения об отмене воздушной тревоги он произносит: "Да пребудет с тобой сила".
Кроме того, в пуш-уведомлении приложения появился призыв поддержать Вооруженные силы Украины.
Все пожертвования, сделанные через приложение "Воздушная тревога", будут переведены через United24 на закупку дронов для украинских военных, сказано в сообщении.
United24– фандрайзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Хэмилл стал амбассадором United24 в конце сентября. 20 октября актер сообщил, что Украина получила более 500 дронов с момента его присоединения к фандрайзинговой платформе United24 в качестве амбассадора.