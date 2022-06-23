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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Что для меня победа? Крым надо забирать, Донбасс надо забирать. Это все наше

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Арестович: Дураки заканчиваются даже в России, как ни странно
Арестович: Дураки заканчиваются даже в России, как ни странно
Скриншот: 24 Канал / YouTube

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что победой для Украины в войне против России станет возвращение всех оккупированных территорий. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Для меня победа – возвращение на границы на 24 августа 1991 года. Крым, Донбасс. Крым надо забирать, Донбасс надо забирать. Все наше. Должна быть окончательно поставлена точка полной справедливости. Все вернули свое", – сказал он.

Арестович также отметил, что сложно спрогнозировать, когда может завершиться война.

"Сложно сказать. Она может закончиться в любой момент. Вот [президент РФ Владимир] Путин – раз! – и завтра умер – и она очень быстро закончится. А может длиться еще месяцами – до ноября, до декабря. Годами – не знаю. Но если все "идеально", если Путин жив и здоров – то с падением интенсивности, с новым поднятием может еще и до следующего лета. С эпизодическими вспышками. Но активно – так, чтобы совсем уже активно, – она замрет к зиме. Никакая российская экономика несчастная не вытащит бесконечных попыток мобилизации, кидания войск и так далее. Дураки заканчиваются даже в России, как ни странно", – заявил советник.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, в результате которого были также оккупированы часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. По состоянию на 22 июня оккупированными, кроме Крыма и части Донбасса, являются также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Украина, Донбасс, Алексей Арестович, война России против Украины
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