Арестович: Что для меня победа? Крым надо забирать, Донбасс надо забирать. Это все наше

"Для меня победа – возвращение на границы на 24 августа 1991 года. Крым, Донбасс. Крым надо забирать, Донбасс надо забирать. Все наше. Должна быть окончательно поставлена точка полной справедливости. Все вернули свое", – сказал он.

Арестович также отметил, что сложно спрогнозировать, когда может завершиться война.

"Сложно сказать. Она может закончиться в любой момент. Вот [президент РФ Владимир] Путин – раз! – и завтра умер – и она очень быстро закончится. А может длиться еще месяцами – до ноября, до декабря. Годами – не знаю. Но если все "идеально", если Путин жив и здоров – то с падением интенсивности, с новым поднятием может еще и до следующего лета. С эпизодическими вспышками. Но активно – так, чтобы совсем уже активно, – она замрет к зиме. Никакая российская экономика несчастная не вытащит бесконечных попыток мобилизации, кидания войск и так далее. Дураки заканчиваются даже в России, как ни странно", – заявил советник.

Арестович: Был период, когда мы почти 10 дней вообще не стреляли артиллерией. Все держала наша пехота, зубами вцепившись в землю. Читайте полную версию интервью

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