"Армия недоумков". Херсонская ОВА опубликовала видео из школы в селе Ингулец, которую ночью разрушили оккупанты

Мирные жители в результате обстрела образовательного заведения не пострадали.

"Очередное доказательство того, с кем мы воюем. Армия недоумков, которые борются только против школ", – отметил автор видео, снятого на месте прилета.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.