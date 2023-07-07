"Армия недоумков". Херсонская ОВА опубликовала видео из школы в селе Ингулец, которую ночью разрушили оккупанты

Мирные жители в результате обстрела образовательного заведения не пострадали.
"Очередное доказательство того, с кем мы воюем. Армия недоумков, которые борются только против школ", – отметил автор видео, снятого на месте прилета.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией.