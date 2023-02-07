Авиация сил обороны 6 февраля нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб ВСУ

Авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара по позициям ЗРК Фото: EPA

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара – по позициям зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.

Также украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника.