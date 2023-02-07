Авиация сил обороны 6 февраля нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов и два удара – по позициям зенитно-ракетных комплексов", – говорится в сообщении.
Также украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы противника.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 6 февраля 2023 года, составили около 132 160 военных, 3231 танк, 294 самолета, 284 вертолета и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов Генштаб не публикует.