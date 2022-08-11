Автомобиль, дроны, дальномер. Компания Favbet передала ВСУ очередную партию помощи

"Favbet Foundation закупил и доставил на передовую дроны, портативные солнечные зарядные устройства, лазерный дальномер, радиостанции. Также для большей мобильности батальону был передан автомобиль Nissan X-Trail", – сообщили в фонде.

Авто и спецсредства получили военнослужащие одного из киевских батальонов, который сейчас дислоцируется на харьковском направлении, отмечается в релизе.

Фото: предоставлено пресс-службой Favbet Foundation

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития, в настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь стране и армии.

Группа компаний Favbet передала на нужды ВСУ более 6,5 тонн топлива, предоставила помощь для закупки трех машин скорой помощи для николаевских медиков и восьми автомобилей, два из которых бронированные. В целом компания и фонд предоставили помощь ВСУ более чем 30 млн грн, пишет УНИАН.