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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бизнесмен Кропачев: Если Украина вернется на Донбасс, довольными будут многие. У нас будет проблема с ручками и бумагой

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Кропачев: Говорить о патриотизме под стволами оружия очень тяжело
Кропачев: Говорить о патриотизме под стволами оружия очень тяжело
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский бизнесмен, основатель группы компаний "Укрдонинвест" Виталий Кропачев считает, что Украина сможет вернуть контроль над оккупированной территорией Донбасса только не силовым методом. Такое мнение предприниматель высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Уроженец Тореза Кропачев занимался угольным бизнесом в Донецкой области. На момент начала конфликта на Донбассе он был депутатом Донецкого облсовета, входил во фракцию Партии регионов. Сейчас с семьей живет в Киеве. Во времена президентства Петра Порошенко СМИ, в частности "Экономическая правда", называли Кропачева "смотрящим" за государственными угольными активами" и указывали на его связи с окружением тогдашнего главы государства.

В 2019 году Кропачев впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.

"Я в душе очень верю в то, что мы получим Донбасс назад. Я уверен на 100%, что силовым методом мы его не получим – не можем мы его получить силовым методом", – сказал Кропачев. 

По его мнению, у Украины будет шанс взять регион под контроль, если руководство страны через западных партнеров "каким-то образом выйдет на диалог с РФ". 

Гордон спросил, многие ли люди на оккупированной территорией ждут возвращения Украины. 

"Люди там запуганы, и говорить о патриотизме под стволами оружия очень тяжело. Мало кто это может. [Но если Украина вернется] будут довольны многие. Думаю, у нас будет проблема с ручками и бумагой для того, чтобы все описали похождения друг друга. Поверьте мне. Мы узнаем много интересного о каждом жителе Донбасса", – сказал бизнесмен.

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Владимир Зеленский, который занимает пост президента Украины с 2019 года, обещал закончить войну за время своей каденции. В интервью ВВС в 2020 году он сказал, что готов будет признать неудачу, если ему не удастся прекратить конфликт. "Я сразу говорил, что я не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами", – заявил тогда Зеленский.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Донбасс, война в Украине, война на Донбассе, Виталий Кропачев
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