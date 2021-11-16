Бизнесмен Кропачев: Если Украина вернется на Донбасс, довольными будут многие. У нас будет проблема с ручками и бумагой

Уроженец Тореза Кропачев занимался угольным бизнесом в Донецкой области. На момент начала конфликта на Донбассе он был депутатом Донецкого облсовета, входил во фракцию Партии регионов. Сейчас с семьей живет в Киеве. Во времена президентства Петра Порошенко СМИ, в частности "Экономическая правда", называли Кропачева "смотрящим" за государственными угольными активами" и указывали на его связи с окружением тогдашнего главы государства.

В 2019 году Кропачев впервые попал в рейтинг самых богатых украинцев, составленный журналом НВ и инвестиционной компанией Dragon Capital. С состоянием $101 млн он занял 63-е место. В 2020 году, по оценке НВ, стоимость активов бизнесмена упала до $81 млн (96-е место в списке самых богатых украинцев), а в 2021 году он выбыл из рейтинга.

"Я в душе очень верю в то, что мы получим Донбасс назад. Я уверен на 100%, что силовым методом мы его не получим – не можем мы его получить силовым методом", – сказал Кропачев.

По его мнению, у Украины будет шанс взять регион под контроль, если руководство страны через западных партнеров "каким-то образом выйдет на диалог с РФ".

Гордон спросил, многие ли люди на оккупированной территорией ждут возвращения Украины.

"Люди там запуганы, и говорить о патриотизме под стволами оружия очень тяжело. Мало кто это может. [Но если Украина вернется] будут довольны многие. Думаю, у нас будет проблема с ручками и бумагой для того, чтобы все описали похождения друг друга. Поверьте мне. Мы узнаем много интересного о каждом жителе Донбасса", – сказал бизнесмен.

Интервью с Кропачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00