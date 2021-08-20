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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Украина – странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но всегда способна справиться с вызовом

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Кулеба: Если мы вместе с вами создадим "моду на Крым", то люди сами захотят участвовать
Кулеба: Если мы вместе с вами создадим "моду на Крым", то люди сами захотят участвовать
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Украина за последний год стала гораздо более подготовленной к деоккупации Крыма, чем была в течение всех предыдущих семи лет, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил в интервью НВ в рамках проекта "Крымская редакция".

Министра спросили, насколько Украина как государство сейчас готова к деоккупации, имеет ли институциональную состоятельность.

"Украина – странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом... Я всегда всем говорю, что в каждом органе государственной власти уже должен существовать план не только того, что мы делаем для содействия деоккупации Крыма, но и того, что мы будем делать, когда деоккупация начнется", – отметил Кулеба. 

По его словам, такой план должен быть у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев – даже если этот план будет ждать год, два, пять, 10.

Он подчеркнул, что за последний год в Украине появилась стратегия деоккупации Крыма, Министерство реинтеграции реализует ряд программ, связанных с Крымом, создается Крымская платформа.

"То есть все эти колесики государственной машины начали крутиться, и это делает меня счастливым. А если мы вместе с вами создадим еще, условно, "моду на Крым", то люди сами захотят участвовать", – добавил министр. 

Крымская платформа, по его словам, будет прежде всего политическим инструментом, работающим на трех уровнях: межправительственном, межпарламентском и экспертном. 

"Третий уровень – эксперты. Это наше ноу-хау, наша креативная идея. Эксперты будут заниматься сфокусировано вопросами Крыма, генерировать аналитику и предложения, которые парламентский и правительственный уровни смогут воплощать в законы и политику. Поэтому роль экспертов здесь очень важна", – пояснил министр.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа". По информации СМИ, РФ пыталась сорвать саммит, вплоть до того, что шантажировала участников. 

Участие в саммите подтвердили 44 страны и организации, рассказал Кулеба 19 августа. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель.

Теги: Крым, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, реинтеграция, Крымская платформа
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