Кулеба: Украина – странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но всегда способна справиться с вызовом

Кулеба: Если мы вместе с вами создадим "моду на Крым", то люди сами захотят участвовать Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Министра спросили, насколько Украина как государство сейчас готова к деоккупации, имеет ли институциональную состоятельность.

"Украина – странное государство. Она ни к чему никогда не готова, но так или иначе всегда способна справиться с тем или иным вызовом... Я всегда всем говорю, что в каждом органе государственной власти уже должен существовать план не только того, что мы делаем для содействия деоккупации Крыма, но и того, что мы будем делать, когда деоккупация начнется", – отметил Кулеба.

По его словам, такой план должен быть у военных, МВД, экономистов, экологов, педагогов, госуправленцев – даже если этот план будет ждать год, два, пять, 10.

Он подчеркнул, что за последний год в Украине появилась стратегия деоккупации Крыма, Министерство реинтеграции реализует ряд программ, связанных с Крымом, создается Крымская платформа.

"То есть все эти колесики государственной машины начали крутиться, и это делает меня счастливым. А если мы вместе с вами создадим еще, условно, "моду на Крым", то люди сами захотят участвовать", – добавил министр.

Крымская платформа, по его словам, будет прежде всего политическим инструментом, работающим на трех уровнях: межправительственном, межпарламентском и экспертном.

"Третий уровень – эксперты. Это наше ноу-хау, наша креативная идея. Эксперты будут заниматься сфокусировано вопросами Крыма, генерировать аналитику и предложения, которые парламентский и правительственный уровни смогут воплощать в законы и политику. Поэтому роль экспертов здесь очень важна", – пояснил министр.