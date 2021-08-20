Кулеба: Крым – это рестарт Украины как международного игрока

Кулеба: Поначалу партнеры не хотели даже слушать о Крымской платформе. А теперь эти же люди говорят: "Класс, круто, мы готовы" Фото: EPA

По словам министра, Крымская платформа "перезапускает" международную субъектность Украины. Кулеба подчеркнул, что Крымская платформа – первый для страны проект такой масштабности и амбициозности, участвовать в котором согласилось более 40 государств и международные организации.

"Когда мы впервые начали говорить о Крымской платформе с нашими партнерами, то страны, которые сейчас будут участвовать в саммите на высоком уровне, сначала не хотели ничего даже слушать об идее саммита. Первая реакция на Крымскую платформу: "Зачем дублировать усилия? К чему это приведет? А каковы ваши цели? А зачем это нам? А объясните, в чем наша выгода""… И это магия, дипломатическая магия, когда начинаешь с этого, а потом эти же люди на финишной прямой тебе говорят: "Класс, круто, мы готовы, давайте мы еще вот это сделаем". Просто это и значит быть игроком. И Крым – это рестарт Украины как международного игрока", – сказал министр.

Он отказался вдаваться в конкретику, кто из стран-партнеров какую помощь готов предоставить, отметив, что переговорный процесс еще длится, но другие страны проявляют интерес к помощи в определенных направлениях, у кого в каких сферах больше опыта и компетенций. По мнению министра, важно, что "уже все занимаются Крымом, уже все думают, что можно сделать для Крыма".

"Мы семь лет по Крыму были жертвой, только и рассказывали, как нам плохо, как нас обидели, как все плохо в самом Крыму. Мы переходим от статуса жертвы к статусу спасателя, безусловно", – подчеркнул Кулеба.