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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Кулеба: Крым – это рестарт Украины как международного игрока

Кулеба: Поначалу партнеры не хотели даже слушать о Крымской платформе. А теперь эти же люди говорят: "Класс, круто, мы готовы"
Кулеба: Поначалу партнеры не хотели даже слушать о Крымской платформе. А теперь эти же люди говорят: "Класс, круто, мы готовы"
Фото: EPA

О том, как готовился саммит Крымской платформы, и что он даст Украине, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью НВ в рамках проекта "Крымская редакция".

По словам министра, Крымская платформа "перезапускает" международную субъектность Украины. Кулеба подчеркнул, что Крымская платформа – первый для страны проект такой масштабности и амбициозности, участвовать в котором согласилось более 40 государств и международные организации.

"Когда мы впервые начали говорить о Крымской платформе с нашими партнерами, то страны, которые сейчас будут участвовать в саммите на высоком уровне, сначала не хотели ничего даже слушать об идее саммита. Первая реакция на Крымскую платформу: "Зачем дублировать усилия? К чему это приведет? А каковы ваши цели? А зачем это нам? А объясните, в чем наша выгода""… И это магия, дипломатическая магия, когда начинаешь с этого, а потом эти же люди на финишной прямой тебе говорят: "Класс, круто, мы готовы, давайте мы еще вот это сделаем". Просто это и значит быть игроком. И Крым – это рестарт Украины как международного игрока", – сказал министр.

Он отказался вдаваться в конкретику, кто из стран-партнеров какую помощь готов предоставить, отметив, что переговорный процесс еще длится, но другие страны проявляют интерес к помощи в определенных направлениях, у кого в каких сферах больше опыта и компетенций. По мнению министра, важно, что "уже все занимаются Крымом, уже все думают, что можно сделать для Крыма".

"Мы семь лет по Крыму были жертвой, только и рассказывали, как нам плохо, как нас обидели, как все плохо в самом Крыму. Мы переходим от статуса жертвы к статусу спасателя, безусловно", – подчеркнул Кулеба. 

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Формат Крымской платформы стал необходим после того, как президент Украины Владимир Зеленский "несколько раз безрезультатно пытался поднять вопрос деоккупации Крыма на международных площадках", в частности в ходе саммита стран "Нормандской четверки" в 2019 году, говорил заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа". По информации СМИ, РФ пыталась сорвать саммит, вплоть до того, что шантажировала участников. 

Участие в саммите подтвердили 44 страны и организации, рассказал Кулеба 19 августа. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель.

Теги: Крым, МИД Украины, аннексия, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
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