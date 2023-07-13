ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Благодарен всем, кто в Вильнюсе работал ради единства – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После саммита в Литве нет сомнений, что Украина будет в НАТО, заявил Зеленский
После саммита в Литве нет сомнений, что Украина будет в НАТО, заявил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва), который проходил с 11-го по 12 июля, убрал какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли Украина в Альянсе. Об этом заявил президент Украины в обращении по пути домой. Видео заявления пресс-служба главы государства опубликовала в ночь на 13 июля.

"Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимо, что большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО", – заявил Зеленский.

Он отметил, что впервые за время независимости Украины сформирован "фундамент безопасности на пути к НАТО". Это конкретные гарантии безопасности, подтвержденные странами G7 – "топ-7 демократиями мира", подчеркнул президент.

"Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, а это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими", – сказал он.

Зеленский поблагодарил страны – члены НАТО за поддержку Украины и подчеркнул помощь и вложение каждой страны.

"Отдельно хочу поблагодарить господина президента Европейского совета Шарля Мишеля, госпожу президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как всегда, проевропейские, а значит, проукраинские... Я благодарен всем, кто сейчас в Вильнюсе работал ради единства", – сказал Зеленский.

Контекст:

11–12 июля в Литве прошел саммит НАТО. 

В первый день саммита СМИ сообщали, что Зеленский пытался заставить НАТО переписать итоговое коммюнике. Как отмечало издание The Guardian, он прибегал к "жесткой публичной дипломатии".

В итоговом документе саммита говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.

Зеленский такие результаты назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила недвусмысленность того, что она будет в НАТО"Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.

Теги: Украина, НАТО, Литва, Йенс Столтенберг, Вильнюс, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, саммит НАТО, Шарль Мишель, вступление Украины в НАТО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Monatik вживую спел в Днепре свою новую песню "Люди… Камені...". Видео
  Monatik вживую спел в Днепре свою новую песню "Люди… Камені...". Видео
Галина ГРИШИНА
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Растворите это в теплой воде – и муравьи исчезнут. Эксперты рассказали, как без химии прогнать насекомых от дома и участка
Галина ГРИШИНА
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
Эсхакзай показала, каким было ее лицо до косметологических инъекций
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
"Удивительно красива". Грубич показал фото своей погибшей дочери
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Посыпьте этим участок – и томаты будете собирать ведрами. Эксперты рассказали, как без химии удобрить помидоры в июле
Галина ГРИШИНА
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
50-летняя Клум снялась в мокром бикини под холодным душем. Видео
Галина ГРИШИНА
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Никогда не покупайте такой творог, иначе сырники расползутся на сковороде. Эксперт рассказал о главных ошибках во время приготовления
Галина ГРИШИНА
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
"Я получала пощечину за абсолютно невинную ситуацию". Соловий рассказала, как после страстного поцелуя с рокером ее избил бойфренд
Галина ГРИШИНА
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Чем заменить гель для бровей, если он внезапно закончился. Beauty-лайфхак
Галина ГРИШИНА
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
  "Они умирают за нас". Певица и украинская защитница Стасик презентовала клип на новую песню "Герої вмирають". Видео
Галина ГРИШИНА
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
"Получила мощную поддержку". Ефросинина показала фото, которое прислал с фронта ее муж
Галина ГРИШИНА
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Закуска из огурцов и клубники в виде мухоморов. Простой рецепт
Галина ГРИШИНА
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
"У меня такое поведение. Я люблю флиртовать". Соловий заявила, что в ее новых отношениях присутствует ревность
Галина ГРИШИНА
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
"Счастье – когда рядом счастье". Мозговая показала подросшую дочь от своего третьего супруга
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
Бабочка в стиле тай-дай. Яркий летний дизайн ногтей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Новый образ Зеленской. Первая леди Украины на саммите НАТО в Вильнюсе появилась в вышиванке почти за 10 тыс. грн от укранского бренда. Фото (87545)
2
46-летний Налчаджиоглу после женитьбы на 27-летней визажистке признался, что красит волосы и бороду. Фото (68716)
3
59-летний Джонсон в восьмой раз стал отцом. Его 35-летняя жена опубликовала первые фото новорожденного сына (58528)
4
"Это что-то волшебное". Жена Налчаджиоглу показала фото с дочерью из Турции (55038)
5
Вот как с помощью пищевой соды можно повысить урожайность огурцов. Эксперты рассказали об эффективной подкормке, которая улучшит рост плодов (47127)
6
Виталий Кличко высказался о личной жизни младшего брата – 47-летнего Владимира Кличко (43574)
7
65-летняя Стоун снялась в коралловом купальнике дома возле холодильника (41821)
8
В сети обсуждают реакцию Зеленской на поцелуй ее мужа с первой леди Литви. Видео (35340)
 
 
 
 