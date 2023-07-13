Благодарен всем, кто в Вильнюсе работал ради единства – Зеленский

"Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимо, что большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО", – заявил Зеленский.
Он отметил, что впервые за время независимости Украины сформирован "фундамент безопасности на пути к НАТО". Это конкретные гарантии безопасности, подтвержденные странами G7 – "топ-7 демократиями мира", подчеркнул президент.
"Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, а это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими", – сказал он.
Зеленский поблагодарил страны – члены НАТО за поддержку Украины и подчеркнул помощь и вложение каждой страны.
"Отдельно хочу поблагодарить господина президента Европейского совета Шарля Мишеля, госпожу президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как всегда, проевропейские, а значит, проукраинские... Я благодарен всем, кто сейчас в Вильнюсе работал ради единства", – сказал Зеленский.
11–12 июля в Литве прошел саммит НАТО.
В первый день саммита СМИ сообщали, что Зеленский пытался заставить НАТО переписать итоговое коммюнике. Как отмечало издание The Guardian, он прибегал к "жесткой публичной дипломатии".
В итоговом документе саммита говорится, что Украине для вступления в блок уже не нужен ПДЧ, но пока в нем нет приглашения в Альянс. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.
Зеленский такие результаты назвал "хорошими, но не идеальными". В то же время 12 июля на итоговой пресс-конференции Зеленский отметил, что на саммите в Литве Украина получила недвусмысленность того, что она будет в НАТО. "Простым языком: в тот момент, когда закончится война, Украину точно пригласят в НАТО и Украина точно станет членом союза", – заявил Зеленский.