Благодарен всем, кто в Вильнюсе работал ради единства – Зеленский

После саммита в Литве нет сомнений, что Украина будет в НАТО, заявил Зеленский Фото: president.gov.ua

"Будет! Впервые не только все члены Альянса с этим согласны, но и ощутимо, что большинство в Альянсе энергично приближает это. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно. Сейчас все понимают: это факт – равные среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой и вступлением в НАТО", – заявил Зеленский.

Он отметил, что впервые за время независимости Украины сформирован "фундамент безопасности на пути к НАТО". Это конкретные гарантии безопасности, подтвержденные странами G7 – "топ-7 демократиями мира", подчеркнул президент.

"Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, а это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими", – сказал он.

Зеленский поблагодарил страны – члены НАТО за поддержку Украины и подчеркнул помощь и вложение каждой страны.

"Отдельно хочу поблагодарить господина президента Европейского совета Шарля Мишеля, госпожу президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Как всегда, проевропейские, а значит, проукраинские... Я благодарен всем, кто сейчас в Вильнюсе работал ради единства", – сказал Зеленский.