Кирби заявил, что для вступления в НАТО нужна "здоровая, живая" демократия, а Украине еще есть "над чем работать"

Он уточнил, что Украине необходимы политические и правовые реформы, а также реформы демократических институтов. Кроме того, необходимо искоренить коррупцию и развить сильную судебную систему, сказал представитель Белого дома. В то же время Кирби добавил, что в США понимают "препятствия на пути к политическим реформам в разгар войны". По его словам, президент США Джо Байден уверен, что партнеры должны продолжать сосредотачиваться на украинских потребностях на поле боя.
Также Кирби отметил, что вступление в НАТО – это процесс, и его должны были пройти и Финляндия, и Швеция от подачи заявки и до вступления. Частью этого процесса, по его словам, являются "здоровая, живая демократия и здоровые, жизнеспособные, устойчивые демократические институты". А Украине еще есть "над чем работать в этом плане”, подчеркнул он.
Кирби заверил, что, как и было отмечено в Бухарестской декларации, НАТО – это будущее Украины. Он подчеркнул, что Байден поддерживает политику открытых дверей Альянса, однако сейчас в центре внимания будет помощь Украине. По словам Кирби, союзники и партнеры не устанут поддерживать Украину, независимо от того, есть ли она в НАТО.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. Курс на вступление в Альянс зафиксирован в Конституции Украины.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того как Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины – ее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Альянса Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом Украине помогают члены Альянса.
Зеленский отмечал, что необходим четкий алгоритм движения Украины к вступлению в НАТО. "Конкретные решения относительно дальнейшего движения Украины к членству и безопасности нашей страны на период до вступления в Альянс – это то, что позволит нам считать Вильнюсский саммит успешным", – сказал он.
Декларации, в которых поддерживается будущее вступление Украины в НАТО, по состоянию на 8 июля 2023 года подписали 23 страны из 31, входящей в блок.
В итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе говорится, что Украине для вступления в НАТО уже не нужен план действий для членства в Альянсе, но пока в нем нет приглашения в НАТО. "Мы будем готовы направить Украине приглашение о вступлении в Альянс, когда союзники согласятся с этим и будут выполнены соответствующие условия", – сказано в коммюнике.