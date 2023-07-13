Кирби заявил, что для вступления в НАТО нужна "здоровая, живая" демократия, а Украине еще есть "над чем работать"

Он уточнил, что Украине необходимы политические и правовые реформы, а также реформы демократических институтов. Кроме того, необходимо искоренить коррупцию и развить сильную судебную систему, сказал представитель Белого дома. В то же время Кирби добавил, что в США понимают "препятствия на пути к политическим реформам в разгар войны". По его словам, президент США Джо Байден уверен, что партнеры должны продолжать сосредотачиваться на украинских потребностях на поле боя.

Также Кирби отметил, что вступление в НАТО – это процесс, и его должны были пройти и Финляндия, и Швеция от подачи заявки и до вступления. Частью этого процесса, по его словам, являются "здоровая, живая демократия и здоровые, жизнеспособные, устойчивые демократические институты". А Украине еще есть "над чем работать в этом плане”, подчеркнул он.

Кирби заверил, что, как и было отмечено в Бухарестской декларации, НАТО – это будущее Украины. Он подчеркнул, что Байден поддерживает политику открытых дверей Альянса, однако сейчас в центре внимания будет помощь Украине. По словам Кирби, союзники и партнеры не устанут поддерживать Украину, независимо от того, есть ли она в НАТО.