Блинкен: Пока Путин не продемонстрирует, что на самом деле заинтересован в серьезной дипломатии, вряд ли что-то получится

Блинкен: Путин не смог победить на поле боя, так что направляет свой гнев и огонь на украинских мирных жителей Фото: EPA

По словам госсекретаря. в дипломатии всегда "есть ценность", если стороны, в данном случае Россия, "действительно заинтересованы в конструктивной дипломатии".

"А то, что мы видели, по крайней мере в последнее время, прямо противоположное", – сказал он.

Блинкен отметил, что, когда президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 выдвигал предложения, как продвигаться к миру, Путин "удвоил и утроил все, что делал, мобилизовал больше сил, аннексировал территорию Украины, а теперь пытается "превратить зиму в оружие".

"Он не смог победить на поле боя, так что, по сути, направляет свой гнев и огонь на украинских мирных жителей, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, выключить отопление, выключить электричество. Вот что происходит. Так что до тех пор, пока Путин не продемонстрирует, что он на самом деле заинтересован в серьезной дипломатии, вряд ли что-то получится", – сказал госсекретарь.