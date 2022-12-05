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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен: Пока Путин не продемонстрирует, что на самом деле заинтересован в серьезной дипломатии, вряд ли что-то получится

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Блинкен: Путин не смог победить на поле боя, так что направляет свой гнев и огонь на украинских мирных жителей
Блинкен: Путин не смог победить на поле боя, так что направляет свой гнев и огонь на украинских мирных жителей
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин пока не демонстрирует заинтересованности в переговорах об окончании войны, которую РФ ведет против Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью каналу CBS News 4 декабря.

По словам госсекретаря. в дипломатии всегда "есть ценность", если стороны, в данном случае Россия, "действительно заинтересованы в конструктивной дипломатии".

"А то, что мы видели, по крайней мере в последнее время, прямо противоположное", – сказал он.

Блинкен отметил, что, когда президент Украины Владимир Зеленский на саммите G20 выдвигал предложения, как продвигаться к миру, Путин "удвоил и утроил все, что делал, мобилизовал больше сил, аннексировал территорию Украины, а теперь пытается "превратить зиму в оружие".

"Он не смог победить на поле боя, так что, по сути, направляет свой гнев и огонь на украинских мирных жителей, атакуя энергетическую инфраструктуру, пытаясь выключить свет, выключить отопление, выключить электричество. Вот что происходит. Так что до тех пор, пока Путин не продемонстрирует, что он на самом деле заинтересован в серьезной дипломатии, вряд ли что-то получится", – сказал госсекретарь.

Контекст:

Спустя месяцы после полномасштабного вторжения Путин требовал от Украины "прекратить огонь" и сесть за стол переговоров, при этом исключив, что возврат Украине ее территорий будет в повестке дня.

В ответ Зеленский заявил, что Украина хочет достигнуть договоренности с РФ, но с нынешним президентом это невозможно. "Он не знает, что такое достоинство и честность. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом", – сказал он.

16 ноября украинский президент сообщил, что "получал сигналы от партнеров" о желании Путина провести переговоры. В ответ Зеленский "предложил публичную форму [переговоров], потому что Россия ведет с Украиной войну публичную".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Энтони Блинкен, война России против Украины
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